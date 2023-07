La respuesta de Lali a Nacha Guevara

Después de algunos días en los que se desató una pequeña polémica entre Nacha Guevara y Lali Espósito, parece que ha llegado la paz entre ambas. Ocurre que Nacha, durante la semana, había expresado en una entrevista con Fer Dente: “También pensé en llamar a Lali para la canción Andate al carajo, pero nunca contestó, por ejemplo (...). Están muy subidos al caballo, parece. Después se deprimen, chicos”. Luego de ello, se aventuró que esas palabras no habían caído muy bien a Lali. Pero el periodista Ángel de Brito dejó en claro que ahora estaría todo bien entre ellas. Él compartió una respuesta que le habría dado Lali: “Le tomamos las disculpas, a mí jamás me llamó ni escribió, por eso no entendí el reclamo. Peeeero todo mega con la gran Nacha (...). Me fijé en mis redes a ver si a mí se me pasó ver un mensaje porque no tengo notificaciones, pero nop. No sé con quién habrá hablado que dice que no he contestado”. Así las cosas, parece que entre las estrellas de dos generaciones distintas está todo bien.