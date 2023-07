Renée Zellweger anunció que se casa

La actriz (El diario de Bridget Jones, entre otras) y productora se encuentra en pareja desde hace poco más de un año con el presentador de televisión británico Ant Anstead. Ellos se conocieron hacia fines de 2021, mientras rodaban un episodio del programa Celebrity IOU: Joyride de Discovery+. Y ahora ella avisó a sus íntimos que está lista para dar el próximo paso: el sí junto a su pareja. Este será el segundo casamiento de Renée, ya que en 2005 estuvo en matrimonio durante cuatro meses con la estrella de música country Kenny Chesney. Por su parte, Ant también ya se casó dos veces y es padre de tres hijos, quienes, al juzgar por las fotos que comparten en redes, se llevan más que bien con la futura esposa de su padre. Así, por lo que parece está muy decidida a darse una segunda oportunidad amorosa. El periódico británico The Sun fue uno de los primeros en dar la primicia: “Renée y Ant están manteniendo sus planes en privado, no tienen pensado un gran anuncio público… Ella estuvo hablando con su círculo más íntimo sobre la organización de su casamiento, y todo será muy discreto”, expresaron desde el medio. Y además, agregaron algunos detalles íntimos de la pareja. Una fuente cercana a los novios aseguró que “Renée y Ant están manteniendo sus planes increíblemente privados, no están planeando un anuncio público”. Por último, también agregaron: “Ella le ha estado comunicando a su círculo íntimo sus planes de boda, pero todo será muy discreto. Su relación con Ant es superfuerte y están locamente enamorados, y no pueden esperar para casarse”. ¡Que viva el amor!