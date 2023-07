Nuevos rumores sobre la enfermedad de Wanda

Sin dudas que casi toda la farándula y los ojos del espectáculo están puestos sobre la salud de una de sus figuras más importantes y centrales: Wanda Nara. Hace apenas una semana se conoció que luego de hacerse unos controles de rutina, permaneció internada unas horas, porque los resultados no indicaban nada bueno. Y luego de algunos rumores que generaron polémica, ella decidió emitir un primer comunicado durante el lunes, luego de estar ausente en las redes durante varios días.

Pasado eso, ahora vuelven a reaparecer rumores respecto a qué ­en­fermedad o problema de salud especí­fico estaría atravesando. El en­cargado de dejar trascender este nue­vo diagnóstico fue Chiche Gelblung y sostuvo que, contrario a lo que ha­bía manifestado Jorge Lanata, no se trata de leucemia. “No es leucemia, sino mieloma”, expresó. Y agregó: “Wanda no se habla con casi nadie de su familia. No se habla con el padre, entiendo que ahora habla poco con la madre, que la madre ni habla con los periodistas y con la que habla todo es con Zaira”. Además, brindó algunos detalles de este nuevo probable diagnóstico: “Es un mieloma indolente, o sea que ella no tiene síntomas, salvo esa subida de plaquetas terrible, y que eso fue el síntoma que disparó todos los exámenes”.

Otro que durante los días pasados comentó sobre la situación de Wanda fue el periodista Ángel de Brito. Por ahora, sigue sin haber un segundo parte o comunicado oficial de parte de Wanda que amplíe o confirme, o no, los trascendidos.

Por lo pronto, ella ayer volvió a estar activa en las redes, y entre algunos compromisos comerciales que compartió, se dio lugar a compartir una foto muy tierna junto a sus hijas pequeñas y dos perritos cachorros. Allí no escribió nada pero dejó un emoji de un corazón. Es sabido que además de estar acompañada por su marido Mauro Icardi y toda su prole -los cinco hijos- también se encuentra en el país el papá de sus tres varones, Maxi López. El exjugador se puso a disposición casi de inmediato al conocerse la situación y el domingo mismo ya estaba en sueño argentino.

Por su lado, otra que arribó hace unos días fue su hermana Zaira, a las claras una de las personas de su pura confianza. Ella, durante estos días dejó un mensaje en sus redes que, sin dudas, estaba destinado a Wanda: “Olvida los miedos y abraza con ganas que te aseguro que hay abrazos que curan hasta el alma”. Por lo pronto, está a las claras que ella encuentra apoyo y cobijo en su familia e hijos, bien alejada de los rumores.