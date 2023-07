¿Fin del amor para Tini y De Paul?

Al parecer hay una nueva crisis amorosa en puerta. Ocurre que son cada vez más grandes, y suenan cada vez más fuertes, los rumores que indican que la actriz y cantante Tini Stoessel y el futbolista campeón del mundo Rodrigo De Paul están separados. Ahora bien, ¿qué ocurrió para que se instale semejante noticia, alrededor de una de las parejas más queridas del ambiente?

Sucede que ambos son muy activos en sus redes sociales, donde tienen millones de seguidores. Y es muy común que tanto Tini como Rodri publiquen y posteen allí mensajes plagados de amor y de cariño hacia el otro. Sobre todo cuando sus agendas, ya de por sí muy cargadas, complican los planes de verse las caras aquí o allá. Y justamente en sus redes hace casi un mes que no solo publicaron poco en sus respectivas cuentas, sino además, que decidieron no likearse la foto ni tampoco comentar. Algo sumamente extraño entre la pareja, por son de compartir todo allí.

Por ejemplo, uno de los últimos intercambios se había dado cuando ella compartió un video de un show donde expresaba los problemas de salud mental que estaba atravesando. Él le escribió en ese momento: “La vida te volvió a poner a prueba... Sé que no fue fácil, sé cómo luchas y aprendo de tu fuerza interior. Te miro con mucha admiración y orgullo por tener la valentía y convicción para superar cada barrera. Brillá, siempre con vos, te amo”. Después de ello, el silencio. Los “me gusta” y los comentarios se aplacaron. Obviamente esto alarmó al fandom de cada uno y las preguntas se echaron a correr.

Finalmente, él le puso apenas un “me gusta” a una publicación de Tini para calmar los ánimos. Pero parece que no alcanza porque, por ejemplo, la periodista Paula Varela expresó en sus redes: “Último momento. Tini Stoessel y Rodrigo De Paul separados. Y no es pavada de las redes. Eso no es periodismo, esto es información”.

Justamente, ella dio a conocer un rotundo cambio de look en medio de la ola de rumores. En la imagen que compartió se la ve con el pelo colorado, un tono que no había utilizado hasta el momento, que llamó mucho la atención y que, obviamente, generó miles de comentarios de halagos por este rotundo cambio. Entre otros comentarios, los fanáticos le escribieron: “No es joda cuando decimos que todo te queda bien”; “Cada color que hacés siempre te queda hermoso”; “La Sirenita argentina”.

Cabe preguntarse entonces, como dice el refrán: ¿pelo nuevo, vida nueva?