Las cosas en el vecindario parece que se pusieron un poco picantes. Ocurre que, desde hace años, la relación entre algunos de los miembros y actores que conformaron la exitosa producción El Chavo del 8 está bastante rota y con un clima distante. Y ahora acaban de conocerse algunas polémicas y fuertes declaraciones de Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños y quien fuera la intérprete eterna de Doña Florinda, que apuntan directamente a Carlos Villagrán, quien no es otro que Quico. O sea, su hijo en la ficción. “Yo nunca dije eso de demandar a Villagrán; al contrario, lo que digo es que para mí no existe nada de eso, los que se cuelguen de mí para hacerse publicidad pues a ellos los hago a un lado. Lo único que debo hacer es agradecerles porque con eso me están demostrando que debo ser una persona muy rentable, porque hacen eso para jalar prensa. Por otro lado, les digo a todos los que hablan mal de mí que si supieran lo que yo pienso de ellos, aún hablarían peor”, dijo en declaraciones con la prensa mexicana.

Vale recordar que la polémica entre ambos, entre Meza y Villagrán, se encendió y agrandó aún más luego de que Villagrán asegurara en reiteradas ocasiones que ellos habían mantenido un romance. En alguna oportunidad, Villagrán llegó a decir: “No fue ni noviazgo, fue una cosa así que sucedió. La gente me preguntaba: ‘¿Es verdad que usted anduvo con Doña Florinda?’, y yo les contaba la verdad: ‘No, doña Florinda anduvo conmigo”. Además de ello, fue más allá y dio algunos detalles respecto a la posibilidad de que regresara a la pantalla la histórica producción creada por su difunto marido: “Yo no puedo llegar a un acuerdo, su hijo Roberto Gómez Fernández, sin que yo me enterara, estuvo en negociaciones, pero algo no cuajó. No depende de mí: aunque yo fui colaboradora en los programas y debería ser con quien hablaran, porque no es cuestión de una herencia, sino de derechos de autor”, agregó.