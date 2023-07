Siguen los problemas para Johnny Depp

Si bien el reconocido actor Johnny Depp está un poco alejado de las cámaras, de los sets de filmación y del cotidiano hollywoodense, lo cierto es que su actividad laboral no para. Y parece que las que no paran para él, tampoco, son las malas noticias. Porque se conoció que un show que su banda, Hollywood Wampires, tenía previsto en Budapest, en medio de su gira europea, tuvo que ser cancelado a útimo momento debido a un problema del propio Depp. De hecho, los medios europeos que dieron a conocer la noticia informaron que el actor y músico había sufrido un desmayo.

De todos modos, desde las redes oficiales de la agrupación (compuesta por, entre otros, Alice Cooper, Joe Perry y Henriksen) comunicaron sentirse realmente apenados por no poder presentarse ante sus fans, quienes ya habían agotado localidades. Aunque la banda no precisó detalles, el diario local Daily News Hungary expresó que a Depp tuvo que verlo y revisarlo un médico. Y según el mismo diario, el actor había sido visto bebiendo horas antes de la prueba de sonido. En el diario local, uno de los asistentes y miembros del staff de la preparación del show que fue finalmente suspendido brindó algunas declaraciones: “Todo estaba listo, el escenario estaba listo, el equipo detrás del escenario estaba listo para la fiesta. A nadie se le ocurrió que podría haber un problema, especialmente porque los miembros de la banda habían hecho la prueba de sonido. Nadie pensó en el hecho de que Johnny Depp no participó, su micrófono fue instalado por un miembro del personal, pero eso no es inusual para tales estrellas”.

La situación actual del actor sigue siendo un misterio, dado que luego de su aparente desmayo no se dieron a conocer novedades o noticias oficiales respecto a cómo se encuentra. Por ahora, la gira de su rockera banda sigue en pie.

Lo cierto es que no viene siendo un muy buen año para el intérprete de Jack Sparrow, mas allá de haber salido ganando en el juicio con su ex Amber Heard: la semana pasada se conoció que estaba frente a algunos aprietos económicos y que algunas de sus mansiones presentaban serias señales de abandono. Y el actor sigue con su halo de misterio alrededor, ya que no hubo durante todas estas semanas ningún comunicado oficial.