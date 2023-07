Romina Gaetani dio detalles sobre su salud

Hace varios días ya que el estado de salud de la actriz Romina Gaetani tiene preocupados no solo a su círculo íntimo, sino también a muchos en el medio. Ocurre que hace poco más de una semana empezó con algunos inconvenientes de salud, que al principio se pensaba eran apenas algunos controles de rutina y no mucho más que eso, pero con el correr de los días se fueron descubriendo y dando algunos inconvenientes. Y tal es la preocupación que ella durante la jornada de ayer se comunicó directamente con Georgina Barbarossa para ponerla al tanto de cómo se encuentra y cómo es el panorama.

Vale recordar que ella, luego de un primer aviso no se había comunicado de manera oficial con ningún medio ni periodista. “¡Hola, Georgina! Te quiero de verdad desde siempre, aún estoy con muy poco aire, el agotamiento es extremo, por eso no puedo hablar. Estoy con mucha lentitud, aún internada en el Instituto Argentino del Diagnóstico y tratamiento, muy bien atendida con equipo de kinesiología para volver a respirar”, leyó la conductora en su ciclo.

Luego de estar en distintos sanatorios y hospitales, seguía siendo una incógnita dónde se encontraba internada hoy día Gaetani. Y fue ella misma quien develó la información. Por su parte, Barbarossa compartió más de lo enviado por la propia actriz: “Aún no me dan el alta, agradezco a Adrián Suar que está en el minuto a minuto brindándome tranquilidad, el diagnóstico es bronquitis severa”. El mensaje de ella, de este modo, intentó llevar un poco de tranquilidad a todos aquellos quienes están al pendiente y preocupados por su estado. Además de ello, Gaetani remarcó un especial agradecimiento al equipo de salud que la está atendiendo: “Por contenerme, sanarme, estar atentos, mirarme a los ojos cuando dicen mi nombre, tomarme de la mano y progresar en el tratamiento”. Y luego señaló: “Qué tranquila me deja poder decir que hoy estoy mucho mejor”.

Así, a juzgar al menos por lo que cuenta ella misma, si bien no hay un diagnóstico exacto de qué es lo que tiene y lo que la aqueja desde hace varios días, se encuentra un poco mejor y más estable, luego de algunas jornadas preocupantes.