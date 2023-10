Joaquín Furriel admitió su nuevo romance

Hace unos meses, Yanina Latorre brindaba la información que el actor Joaquín Furriel estaba saliendo con la modelo Guillermina Valdez. Todo esto no fue ni admitido ni desmentido por los protagonistas.

Hoy la estrella de la actuación dio una nota y fue indagado sobre su presente sentimental donde afirmo que sale con la modelo. Así, dijo: “Estoy muy bien. Hoy no tengo nada que ocultar, ni tampoco mostrar, y lo hago por una cuestión de salud personal y porque es algo que valoro en la gente. Todas las parejas con las que estuve tienen esos mismos valores y he estado con actrices: con Paola (Krum), que es la madre de mi hija, con Eva (De Dominici) y ahora con Guillermina”.

Por último, culminó: “Estamos hace unos meses juntos, conociéndonos. No tengo nada más que decir. Los dos tenemos muy claro que conocerse con alguien lleva un tiempo. Hoy no me siento precipitado porque ya ­llevamos unos meses. Tiene mis mismos valores y eso me gusta mucho; es importante marcar ese límite de la intimidad. Son tiempos en los que no sé bien por qué la gente cree que tiene beneficios mostrar y contar todo de su vida”.