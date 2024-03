Joaquín Furriel, mejor actor en Málaga: “Sin cultura no hay identidad”

Descansar en paz, de Sebastián Borensztein, participó del Festival Internacional de Cine de Málaga, España, y obtuvo dos premios, el de Mejor Actor, para Joaquín Furriel, y el de Mejor Actor de Reparto, para Gabriel Goity.

La película, que llega el 27 de marzo a Netflix, está protagonizada también por Griselda Siciliani y Lali González, y producida por Ricardo y Chino Darín.

Emocionado, Furriel, subió al escenario y lo primero que hizo fue zapatear, y agregó “un poco de folklore que en nuestro país lo quieren sacar también”. Luego agradeció a tres mujeres pilares en su vida, “a mi mamá, mi hija y mi pareja (Guillermina Valdéz)”, y se refirió a la actual situación de la cultura en el país: “estoy así de nervioso porque esta es una película que a mí me atravesó y lamento que tantos años después volvamos a estar viviendo un tipo de individualismo que es, diferente al de los 90. Es más tirano el actual, y si alguien piensa diferente es tu enemigo. Venimos de diferentes desilusiones, con diferentes dirigencias políticas y actualmente estamos, la cultura, sobre todo, siendo atacada permanentemente con noticias falsas, por ejemplo, sobre el INCAA. El INCAA no le saca un solo peso a los jubilados que le están pasando tan mal, no es nuestra responsabilidad, tampoco le saca un solo peso a ninguna de todas las personas que viven en nuestro país, al contrario. La cultura existe para poder armar nuestra identidad, sin cultura no hay identidad y eso es el beneficio de los ignorantes que muchas veces nos gobiernan. Así que este premio va para mi querido país, hemos salido tantas veces y hay una palabra que es resiliencia”. También, en el mismo festival, la producción argentina Los tonos mayores, de Ingrid Pokropek y su protagonista, Sofía Clausen, fueron premiadas.