Waterloo: Summer Night City anunció sus protagonistas

Waterloo: Summer Night City se estrenará el próximo 11 de junio en el teatro Metropolitan, con un elenco conformado por figuras jóvenes de renombre, entre ellas: Carolina Domenech, Bruno Coccia, Lucas Spadafora, Cristian Zeballos, Aitana Salvia y Naza Marozzi. Además, contará con un ensamble de ocho bailarines entre los cuales se destacan: Adrián Altamirano, Gustavo Viñes, Rocío Plaza, Catalina Peliza, Maria Belen Arilla, Gerónimo Esthirle, Valentina Zapata y Julieta Strauch.

En consonancia con el 50° aniversario del lanzamiento del disco de ABBA, que lleva el mismo nombre, la obra musical es una historia de amor y amistad narrada a través de los grandes éxitos de ABBA. “Emma no quiere salir a bailar, acaba de terminar con su novio y no quiere arruinarle la noche a su amiga. Prefiere quedarse en casa, deprimida, cantando baladas de ABBA. Nadie la va a hacer cambiar de opinión... hasta que se entera que esa noche en la disco Waterloo habrá un concurso para encontrar a una nueva anfitriona, la sucesora de Lady M, una drag queen que encandila a todos con su encanto. ¿Quién será la próxima dancing queen? La competencia es la excusa que Emma necesita para dejar atrás el dolor y volver a creer en ella misma. Son los 80 y la disco es el lugar para liberarse, perder el miedo y dejarse llevar. Dame, dame, dame amor esta noche... Alguien que me ayude a las sombras borrar... Waterloo, Summer Night City...”, revela la sinopsis del espectáculo producido por SDO Entertainment de Loli Miraglia y Lucas Mentasti.