Vuelve Esperando la carroza al teatro

Esperando la carroza es una de las creaciones más emblemáticas de Jacobo Langsner, autor uruguayo nacido en Rumania y radicado en Buenos Aires. Se estrenó en Montevideo el 12 de octubre de 1962 por la Comedia Uruguaya, y en 1975 en Buenos Aires, con la dirección de Villanueva Cosse. En el año 1973 fue presentada en el ciclo televisivo Alta comedia, con la dirección de otro grande, Alejandro Doria, el mismo que, diez años después, la inmortalizó en la versión cinematográfica que la volvería mundialmente conocida.

Hoy vuelve a presentarse esta obra, ícono de la identidad rioplatense, con sus textos de lucidez. Mordaz y de­sopilante, junto al eco de las voces de actores y actrices que dejaron esas mismas frases grabadas en la memoria colectiva. El 12 de abril llega al teatro Broadway (CABA) con las participaciones de Campi, Paola Barrientos, Pablo Rago, Ana Katz, Sebastián Presta, Valeria Lois y Mariano Torre.

Recientemente, Campi, que encarnará a Mamá Cora, inmortalizada por Antonio Gasalla, habló sobre el difícil rol que le tocará interpretar: “Vi la zona de riesgo, porque el elenco original fue maravilloso y empatar eso es un logro. Por otra parte, dije: A mamá Cora la hago, pero mi versión, o hago la de Antonio, que es amigo mío. Lo pensé, iba a hacer una versión mía de Cora y un día me puse de público. Hice el ejercicio de entrar a ver la función y sentarme a verla. Cuando aparecía la abuela con otro pelo, hablando distinto y qué sé yo, dije: Uy, noo. Me sentí un poco defraudado y a los diez minutos me gustó lo que estaba viendo. Pero esos diez minutos no estuvieron buenos y dije: No, voy a hacer la versión de Antonio, que a mí me parece increíble”.