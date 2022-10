Joaquinx Merino y La Orquesta de Papel en La Plata

Artista de la música y docente, Joaquinx Merino se estableció en la ciudad de La Plata para llevar a cabo sus proyectos y así fue embarcándose en más de una propuesta cultural. Con esfuerzo y perseverancia, formó parte de grupos y supo compartir escenario con artistas tales como Ana Prada, Lito Vitale, Rodrigo Carazo, Marta Gómez y Sara Hebe, entre otros.

En la actualidad puso manos a la obra para producir su trabajo discográfico, que prontamente saldrá a la luz. Además, dialogó con este multimedio sobre el show que dará mañana, a las 21, en 49 entre 4 y 5.

—¿Qué sensaciones te rodean ante este show?

—Lo primero que me aparece es la sensación de una celebración. Es una alegría muy grande el hecho de poder compartir este momento, y el escenario con Juanito y con La Nube. Es decir, algunas de sus canciones me acompañaron mucho en estos años y se siente rico romper ese límite, ponerle cara y cuerpo a esas músicas. Pisar la frontera y entrar al abrazo.

—¿Qué análisis realizás del camino andado?

—Cuando me fui de Trelew, Chubut, hace dos años, fue con la intención clara de apostar a este proyecto de canciones, al desarrollo de mi identidad como artista, a darle vuelo a ese sueño. Después de muchos viajes, mudanzas y movimientos, llegué a La Plata y fue como si la maquinaria encastrara perfectamente, aparecieron las nuevas canciones, apareció el equipo humano para hacer sonar esas canciones. Hoy miro para adelante y veo todo por hacer, una inyección de potencialidad, misterio y desafío. Y también, al mirar hacia atrás me doy cuenta de que ese sueño ya comenzó, ya está sucediendo hoy. Las canciones están siendo motor de giras, recitales y puentes increíbles. Estamos compartiendo escenario con artistas que nos encantan, este año tocamos en el Konex, en Tecnópolis, ahora en el Xirgu, yo me siento en un cumpleañitos.

—¿Qué fortalezas y debilidades encontraste en el camino?

—Siento que muchas cosas operan como fortaleza y debilidad al mismo tiempo, dependiendo del doble clic que elijamos hacer. Por ejemplo, hay algo interesante en ese ida y vuelta de salir a tocar afuera y luego tocar en la casa propia. El vértigo y la diversión de cantar para gente que no te conoce, la tranquilidad y a la vez lo rutinario de tocar en un espacio y con un público conocido.

—¿Qué producciones vas a poner en escena?

—Vamos a presentar algunas músicas de Arvolar (mi primer disco) y varias otras nuevas canciones, que pertenecen a dos materiales discográficos que están prontos a salir.

También es de alguna manera el estreno de este proyecto La Orquesta de Papel: (Checho Fanzini en bajo, Gabi Ashworth en batería, Pilar Salinas y Cami Laguna en voces y Juani Sueyro en piano y guitarra).

—¿Por qué recomendarías al público este show?

—Porque es una fiesta frágil. Se trata de una invitación a integrar lo sensible a la celebración. Una adorable provocación. Un diálogo entre dos proyectos disímiles y complementarios. Una Orquesta Mágica, una Nube de Papel.