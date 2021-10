Jodie Comer brilla en El último duelo

Como Marguerite de Carrouges, Jodie Comer, en El último duelo; deslumbra no solo con su belleza, sino principalmente con su calidez interpretativa. En diálogo con este multimedio, la actriz dio detalles de su participación en el filme que sigue en las salas de todo el país.

—¿Qué fue lo que te atrajo de esta película y de este papel en particular?

—Realmente sentí que tenía la posibilidad de darle voz a esta mujer. Cuando analizamos la historia en general, las voces y perspectivas de las mujeres están borradas. Pocas veces escuchamos sus versiones, y con esta película tuve esa oportunidad. Eso es lo que me entusiasmó de interpretar a Marguerite. Cuando empecé a leer el libro, en realidad había una sola semblanza de ella, que con el tiempo se desintegró y ya ni siquiera existe. Incluso hoy, es triste; pero hay tanta evidencia de su historia en el mundo, que sí, me encantó tener la oportunidad de darla a conocer.

—¿Qué podes contarnos sobre las primeras conversaciones que tuviste con Ridley Scott acerca de cómo veía él al personaje de Marguerite?

—Lo maravilloso de Ridley es que me dio libertad para hacer lo que me pareciera.Tuve algunas conversaciones con él, con respecto a la época y la formalidad y lo que habría pasado en aquel momento; y sabe tanto. Fue fantástico porque me iba recordando esas cuestiones a medida que avanzábamos. Pero, en relación con crear a Marguerite, me dio absoluta libertad para hacer lo que quisiera, algo que le agradezco mucho.

—¿Qué fue lo que más te costó en esta película?

—Creo que lo que más me costó en este proyecto fue la forma en que se cuenta la historia, desde diferentes perspectivas.