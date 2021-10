Después de la tormenta, no llega la calma en el Wandagate

En los últimos días, Mauro Icardi y Eugenia Suárez protagonizaron un escándalo cuando se filtraron una serie de chateos subidos de tono, más la planificación de una cita clandestina donde darían lugar a sus pasiones más intimas. Sin embargo, la picardía quedó a un lado cuando Wanda Nara descubrió los intercambios digitales y comenzó una campaña mediática dando cuenta de que defendería a su familia. Primero se separó de su esposo, luego le dio una chance y ahora está negociando una entrevista que concedería al programa de Susana Giménez para brindar su testimonio ante los hechos de público conocimiento. Además daría a conocer audios de una charla que mantuvo con la China cuando eran amigas, donde realizan críticas a Pampita.

Ante la situación de verse involucrada en un lío que es ajeno, Ardohain suspendió las grabaciones de su magazine hasta nuevo aviso. Es por ello que la señal transmisora puso una serie de grabaciones de otros meses para suplir ese espacio.

El futbolista Mauro Icardi amenazó a su esposa con renunciar a su trabajo profesional si no lo perdonaba. Si bien comparten el mismo techo en Francia, las asperezas empiezan a solucionarse recién ahora y él no cesa de publicar imágenes junto a extensas dedicatorias en búsqueda del perdón. Sumado a esto, dejó de seguir a muchos contactos para solo tener entre sus cuentas a la rubia debilidad y madre de sus hijas, Isabella y Francesca.

Por su parte, Eugenia Suarez se refugia en su trabajo y es por ello que está radicada en Madrid junto a sus hijos, y amigos que suelen visitarla. Ante el caos y la difamación sufrida, primero envió un bozal legal a los programas Los ángeles de la mañana e Intrusos en el espectáculo para que no puedan compartir mensajes, publicaciones ni información alrededor de su persona. Asimismo, escribió un comunicado para explicar cómo fueron los sucesos, respondió con una teoría contemporánea sobre género y dio a entender que no estaba al tanto que el matrimonio seguía viento en popa. También tomó la decisión de ya no seguir a la representante de futbolistas en sus redes sociales, y tiene pensado dar a conocer las capturas del famoso chat que ocasionó este escandalo internacional.

El responsable de tener las primicias de este lío fue Ángel De Brito, que brindó la información en su programa y, luego del lanzamiento de los comunicados por cada parte, dio su parecer sobre los hechos.