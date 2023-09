Joe Jonas pidió el divorcio

Los famosos Joe Jonas y Sophie Turner están separándose en buenos términos según indican los rumores mediáticos. Por otro lado, hasta el momento eran solo informaciones hasta que el hombre admitió que contrató a Tom Sasser, el abogado de Tiger Woods, para que haga su separación de forma legal.

Sucede que, desde hace seis meses, la pareja enfrenta una crisis que no pudo subsanar por lo que van a seguir caminos por separado. La diferencia radica en que él está en su casa con los chicos cuando no trabaja mientras que ella prefiere otro tipo de vida. De esta manera, la custodia de los dos menores en común será compartida y esto no estaría bien visto por la actriz.

Recordemos que la pareja se conoció mediante sus cuentas en Instagram, chatearon y empezaron a salir. Al poco tiempo decidieron que pasarían por el altar y luego les dieron la bienvenida a sus dos hijos. Vale mencionar que el chico es un músico famoso que está inmerso en la promoción de su nuevo material discográfico mientras ella triunfa en la actuación. Es más, uno de sus roles más importantes estuvo dado en la participación en la serie Game of thrones.