The Rolling Stones lanzarán un nuevo disco

Gran expectativa por el regreso de los Rollings Stones que hoy lanzaran un nuevo disco. La emblemática banda de rock británico se estará presentando en el show de Jimmy Fallon para contar más del anuncio.

“Hackney Diamonds” es un hecho y el conjunto dio a conocer un adelanto del primer single “Don’t Get Angry With”. Se trata de un regreso histórico para la música, ya que el último disco de la banda fue en 2005 con A Bigger Bang, aunque en 2016 realizaron covers de blues en el álbum Blue & Lonesome.

Pero este proyecto será con todas canciones nuevas y ya se revelaron los nombres de algunas de ellas como “Dreamy Skies”, “Sweet Sounds of Heaven”, “Live by the Sword” y “Bite My Head Off”.

Cabe destacar, que el disco estará marcado por la ausencia del baterista y miembro histórico,Charlie Watts, que falleció en 2021.

Lo cierto es que hoy, Mick Jagger, Keith Richards y Ron Wood estarán en el programa The Tonight Show para oficializar el lanzamiento y se espera que se den más detalles al respecto. El programa se retransmitirá a todo el mundo a través de YouTube, a partir de las 10:30 de la mañana (hora de Argentina). En este sentido, la Banda afirmó en un comunicado: “Hackney puede ser el corazón de Hackney Diamonds, pero éste es un momento verdaderamente global que queremos compartir con los fans de todo el mundo a través de YouTube”.

Será entonces el trigésimo primer álbum de la banda que saldrá este mes y que contará con las participaciones de artistas tales como Paul McCartney y Bill Wyman.