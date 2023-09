Revés judicial contra De Paul

El futbolista Rodrigo De Paul está en el centro del escándalo nuevamente porque perdió una denuncia que hizo contra la madre de sus hijos, la modelo Camila Homs y su suegro, el sindicalista Horacio Homs. Sucede que la mujer insultó a la exnovia del deportista, Tini Stoessel, entonces él tomó medidas judiciales que fueron dejadas de lado.

Entre los mensajes que fueron publicados por una revista de alcance internacional puede leerse una frase de ella: “Creete eso para no pensar en lo sorete que sos. Ya te dije, que no se me cruce ni que se cruce con mis hijos. Nada más, todavía no me conoces a mí”. En otro, puede conocerse también: “Merecés lo peor vos y la drogadicta de tu novia, que se co… a medio plantel de Argentina y a la mitad más uno de las cantantes merqueras como ella”. Así Camila quedó expuesta pero ganó la trifulca judicial. Asimismo debutó en el Bailando y obtuvo muy buena puntuación en su primer baile. También anunció que tienen un bozal legal por parte de su exmarido por lo que no puede hablar sobre el tema. Asimismo fue indagada por los presentes y alegó que tiene una buena relación. Por su parte, Rodrigo se separó de Tini Stoessel y está retomando su paz en el exterior donde reside.