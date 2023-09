El Bailando puso primera

Volvió Marcelo y con todo. La espera terminó, después de un largo tiempo Tinelli ­nuevamente hizo de las suyas en televisión.

El inicio se dio apenas pasadas las 21:45, tal como estaba estipulado. Si bien desde antes hubieron algunas perlitas, como por ejemplo, Pampita -sin dudas una de las estrellas del ciclo- y el propio Marcelo mostrando su camarín. Ya en ese momento el rating de la señal América empezaba a levantar temperatura. Así las cosas, el inicio se dio con una parodia de la película Barbie, al viejo estilo de siempre de ShowMatch. Allí, algunas escenas de la película tenían voces dobladas protagonizadas por, entre otros, Mariana Fabbiani, Antonio Laje, Pamela David y Florencia de la V, entre otros. Un gesto típico del Cuervo, guiños hacia figuras de la señal en donde se emite el Bailando. Los protagonistas del sketch de inicio bromeaban sobre la edad de Tinelli y su soltería. De hecho, recrearon la portada de un libro: “Las Barbies los prefieren maduros. Marcelo, el sugar daddy argentino”.

Luego sí empezó el desfile de estrellas: Flor Vigna fue la primera cantante en aparecer. Le siguió Pampita, que ahora estará como jurado pero supo coronarse como campeona en la edición de 2008 protagonizó un momento musical al ritmo de Proud Mary, el clásico que supo popularizar Tina Turner, vestida y luciendo un vestido rojo fuego. Otro hábil homenaje hacia Tina que falleció hace poco. Los musicales siguieron con Luck-Ra, cantando un fragmento de Ya no vuelvas y de La morocha y con la esperada presencia de otra figura: Paula Chaves que protagonizó una coreografía al ritmo de Dua Lipa. Ya para ese momento el Bailando era lo más visto de la televisión argentina con un pico de 12.9 de rating. Pero había más. BM cantó uno de sus éxitos, M.A., y Callejero Fino brindó una versión de Le doy perreo protagonizando uno de los momentos más divertidos de la noche. El momento dedicado a la música urbana ya se había adelantado y ahí estuvo. También tuvo lugar un homenaje a la Scaloneta campeona del mundo.

Luego sí, ya siendo las 22, se abrieron las puertas del estudio y apareció Marcelo, al ritmo de Twist and shout, de The Beatles, clásico que supo ser canción de apertura de ShowMatch durante años. Y claro que llegó el infaltable: “¡Buenas noches, América!”. Luego hubo otro momento musical estelar con la presencia de Cristian Castro, quién cantó, teñido el pelo todo de celeste, la canción oficial del Bailando modelo 2023. Durante los 45 minutos iniciales el programa consiguió posicionarse primero en el podio del rating con 14.4 puntos. En segundo lugar, Got Talent Argentina, desde la pantalla de Telefe, marcaba 13.6 puntos, lo que marca una batalla cabeza a cabeza.

Luego hubo un breve discurso de Marcelo donde expresó: “Me han recibido con los brazos abiertos. Hay algo lindo que tiene América: es un canal que ama la televisión, con una programación en vivo, hecha por gente que vive y ama la televisión”.

Ya siendo las 23 empezaron a ingresar los jurados. Pero a esta altura ya había quedado claro que la vuelta de Marcelo a la pantalla era un hecho. Y que comience la función.