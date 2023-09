Sting, el británico más exitoso

Nacido en Gran Bretaña a ­inicios de los 50, Gordon ­Matthew Sumner, más conocido como Sting, es un cantante y compositor que ha trabajado en todos los lenguajes. A lo largo de su carrera profesional recorrió diversos géneros y estilos pero también trabajó como actor e hizo las bandas sonoras de muchas producciones.

En sus comienzos se destacó en el jazz y estaba al frente de una agrupación que iba a tocar en bares y festivales. Con el correr de los años, llegó a ser una figura esencial en otra formación que se las traía y no fue otra que The Police. Para ese entonces, el hombre rubio puso manos a la obra para componer, producir y grabar grandes éxitos que hoy perduran en el imaginario colectivo tales como Message in a bottle, Don’t stand so close to me o Every breath you take.

Otro de los intereses de Sting fue la actuación, donde también se destacó. Tiempo después dejó su carrera como integrante de la legendaria banda para lanzarse como solista. Así redescubrió sus orígenes en el jazz y el pop para ser reconocido nuevamente por los temas que se volvieron hits tales como Nothing like the sun o Englishman in New York.

Sus orígenes

Nacido en el seno de una familia trabajadora, Sting supo estudiar música desde sus inicios en la escuela. En los 70, fundó su banda Last Exit y se mudaron a Londres para trabajar como teloneros de varias producciones más grandes. Además, Sting estaba trabajando como compositor para el sello discográfico Virgin Records. Por su parte, por esos tiempos, estaba muy enamorado de su novia, la actriz Frances Tomelty, y decidieron pasar por el altar. Luego quisieron llamar a la cigüeña y así lo hicieron con creces dándoles la bienvenida a sus tres hijos. La fama y la popularidad llegaron gracias al grupo The Police que salió a la luz en 1977 y estuvo integrado por Sting (cantante y bajista), Stewart Copeland, Andy Summers y Henry Padovani, que dejó la formación a poco tiempo de haber iniciado su labor artística en ella.

Desde los inicios, la banda devino en un trío pop que ganó su espacio por su calidez, la interpretación y la estética. Fueron resonantes en los 80. Entre otros, editaron Outlandos ­d’amour (1978), Zenyatta Mondatta (1980), Ghost in the machine (1981) y Synchronicity (1983). Con el correr de la década, la agrupación llegó a su fin en excelentes términos, lo que decretó que el hombre volvería para lanzarse como solista. El trío se dio una nueva chance para una gira benéfica para Amnistía Internacional.

Con su lanzamiento como cantante solista, la carrera autogestiva trajo nuevos éxitos con sus álbumes Ten summer’s tales (1993), When we dance (1994), Mercury falling (1996), Brand new day (1999), All this time (2001), Sacred love (2003), Songs from the labyrinth (2006), entre otros. Reconocido como artista, Sting también tiene una gran labor como militante por las causas ambientales. Además de sus discos en solitario, supo participar en otras obras musicales y como actor en las producciones Quadrophenia (1978), Radio on (1979), Brimstone & Treacle (1982), entre otras. Hoy está inmerso en la grabación de sus grandes éxitos y emprenderá una gira internacional por el Viejo Continente.