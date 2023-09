Adiós al músico Steve Harwell

El cantante Steve Harwell, fundador de la popular banda Smash Mouth, falleció ayer a los 56 años. La triste noticia fue confirmada por el representante de la banda a la revista Rolling Stone. “Harwell ha fallecido cómodamente y de manera pacífica en su casa de Boise (Idaho), rodeado de sus familiares y amigos”, informaron. Hacía poco tiempo se había conocido que el artista estaba recibiendo cuidados paliativos por una insuficiencia hepática.

Harwell había fundado la banda Smash Mouth en 1994. En 2021 se había bajado de los escenarios debido a complicaciones de salud. El primer éxito de la agrupación fue en 1997 con Walkin’ on the sun. Y en 1999 sacaron el disco Astro lounge, cuyo tema All star formó parte de la banda de sonido de la película de animación Shrek dos años después, lo que los catapultó al estrellato definitivo.