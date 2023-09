En la búsqueda del bajo de Paul McCartney

Un equipo formado por fans e investigadores de los Beatles inició este domingo una busqueda mundial de un bajo perteneciente a Paul McCartney.

Se trata de un Höfner 500/1 que fue adquirido por unos US$ 37, en 1961 en Hamburgo. Se dice que era el favorito del músico y que lo usó para tocar canciones emblemáticas como "Twist And Shout", "Love Me Do" y "She Loves You". Además, fue utilizado en el Cavern de Liverpool y en las primeras grabaciones de Abbey Road.

La ultima vez que el instrumento habría sido visto fue en Londres en 1969, cuando la banda estaba grabando el proyecto "Get Back/Let It Be".

"Nadie llegó a establecer con claridad dónde estaba guardado el bajo [...] y nadie se ha presentado con un relato de lo que le ocurrió" dijeron desde el grupo encargado de la busqueda, The Lost Bass Project.

Lo cierto es que se desconoce el paradero del bajo durante los últimos 55 años e incluso se sospecha que pudo haber sido robado.

Según el equipo, en estos momentos están "llevando a cabo una investigación específica basada en la información y las percepciones existentes" y que ahora estaban en medio de "reunir y responder a la nueva información y las percepciones compartidas por personas de todo el mundo."

Asimismo, expresaron: "Paul McCartney nos ha dado tanto en los últimos 62 años. [Este] proyecto es nuestra oportunidad de devolverle algo. Si tienes información creíble sobre el bajo, esta es tu oportunidad de compartirla y formar parte de la historia de la música".