Estopa, un fenómeno catalán que conquistó el mundo

Sin lugar a dudas en Argentina, si alguien sugiera la palabra “estopa” en una conversación, se va a pensar y se la va a relacionar con una sola cosa: con el famoso dúo musical español que supo conquistar el país durante la primera década de este siglo.

El dúo está formado por David y José Muñoz, oriundos de Cornellá de Llobegrat, Cataluña, España. Los padres de ellos eran los encargados de un bar que quedaba justo en frente a una comisaría. Obviamente que en ese bar sonaba, entre otras cosas, música de la región como Los Chichos o Los Chunguitos. Los hermanos crecieron con esa música pegada a sus oídos. Ambos empezaron a estudiar guitarra y a aficionarse por la música. Luego de ganar, en 1998, un concurso musical y de cantautores de su pueblo -el premio aquella vez fue lo que hoy serían aproximadamente 2.500 euros- decidieron que se dedicarían a la música. “Era para cantautores y nosotros dijimos que cantábamos y éramos autores, así que allí fuimos” supieron decir más de una vez respecto a sus inicios.

El nombre del dúo surgió a partir de su trabajo en una fábrica de la automotriz SEAT. Se cuenta que el encargado solía gritar “¡Dale estopa!” para que no bajaran el ritmo de trabajo. Así las cosas, al poco tiempo editaron su primer disco. En la portada de aquel trabajo homónimo ambos aparecen difuminados, cruzando la calle y con una tipografía que terminaría volviéndose icónica para la banda. Además de ello, el álbum se convirtió en uno de los debuts más importantes de la historia de la música de España, ya que llegaron a vender 1.200.000 copias. Un verdadero fenómeno. En ese primer trabajo es que grabaron la canción La raja de tu falda, con la que, como coinciden todos los periodistas musicales de su país, revolucionaron el pop español. Todos indican que el “fenómeno Estopa” comenzó, en efecto, con esa canción. Algunos años después, un poco en broma y un bastante en serio los propios Estopa llegaron a aborrecer de aquella famosa canción.

El estilo de Estopa es uno que mezcla, sobre todo, rock y rumba, aunque tiene un costado bastante pop, acorde a ciertas exigencias de mercado de esa época. Su segundo disco, Destrangis, editado en 2001, volvió a ser un fenómeno de ventas: dos millones de copias despachadas a poco de estar en la calle. Al editar su tercer disco, indicaron: “Es un disco alegre que, además de rock y rumba toca más estilos. Las letras son también variadas, fruto de nuestras experiencias vividas, no buscadas”.

Siempre se reconocieron influenciados por toda la música tradicional de su país pero también por autores clásicos como Joaquín Sabina. De a poco, Estopa empieza a sonar cada vez más fuerte de este lado del ­Atlántico, ya que el fenómenos trascendía las fronteras de la península. Su nombre ya estaba al lado de otros grandes y gigantes de la música española como el de Alejandro Sanz. Para darse una idea: con tres discos vendidos llevaban ya 23 Discos de Platino conseguidos. O sea, sus discos se ­vendían de a millones. Hoy día llevan editados nueve discos de estudios, más algunos en vivo y rarezas. Y se han cargado un sinfín de premiaciones y nominaciones no solo en su España natal sino también en todo el mundo.

Su primera visita al país se produjo en el marco de la presentación de su disco Estopa 2.0, donde de algún modo revitalizaban su sonido y su búsqueda musical con innovaciones tecnológicas y experimentaciones. No sólo en el sonido sino también en la difusión, ya que algunos adelantos de las canciones de aquel disco se hicieron a través de internet, telefonía celular y demás innovaciones, algo que para la época si bien no era nuevo, no era tan habitual y popular como sí lo es ahora. Aquel disco, finalmente, los trajo por primera vez a Argentina.

En una entrevista con este mismo medio a propósito de la llegada al país expresaron: “Siempre tratamos de hacer lo que nos apetece y siempre hemos tenido nuestro propio gusto porque tenemos claro que la llave del fracaso es tratar de gustar a todo el mundo, mientras que a la del éxito no la conocemos”. Aquel fue el inicio de un verdadero romance dado que Estopa en Argentina sigue teniendo miles y miles de seguidores. Y después de aquella primera gira han venido incontables cantidades de veces, siempre llenando teatros y salas. En esa entrevista también expresaron, a propósito de su tremendo éxito a nivel mundial: “A nuestro proceso todavía estamos tratando de asimilarlo. Son 13 años intentando no pensar demasiado en el éxito que hemos tenido”. Éxito y popularidad que, sin dudas, hoy lo siguen cultivando gracias a haber hecho de Estopa y sus canciones, una marca de estilo reconocible. Además de La raja de tu falda, ellos tuvieron varias canciones populares más que fueron cantadas por miles y miles en todo el mundo, como por ejemplo, Como camarón, Cacho a cacho, Vino tinto, Pastillas de freno y más.