Jonathan Perel presenta Camuflaje, su nueva película

Tras pasar por varios festivales, llega el estreno de Camuflaje, la nueva película de Jonathan Perel, que será acompañada por una retrospectiva de su obra, ocho títulos, en la Sala Leopoldo Lugones (CABA). Con él hablamos para saber más detalles de la propuesta.

Camuflaje revela cómo, en la cotidianidad, el horror de la dictadura sigue presente en el cuerpo de aquellos que habitaron y hoy habitan Campo de Mayo.

—¿Cómo te sentís con el estreno de Camuflaje, que anduvo recorriendo muchos festivales y logrando premios, y la retrospectiva de tu obra?

—En principio muy contento porque no es tan fácil estrenar una película en Argentina. De hecho, mi primera película tuvo así un estreno en salas, el jueves a la noche, como corresponde, con críticas en los diarios y todo. Pero el resto de mis películas no se estrenaron de esta manera. Se dieron en festivales y museos, pero ese tipo de estreno formal no lo tuvieron y recién ahora Camuflaje, lo volverá a tener. Así que muy contento, sobre todo por eso que genera, que es como la tradición de verla el jueves y como esto que aparezcan las críticas, como que llama un poco más la atención. Y además va acompañado de una pequeña retrospectiva de todas las películas anteriores. Así que nada, muy contento. La sala está preciosa, así que es una gran oportunidad.

—Una retrospectiva generalmente se hace de “gente grande”; vos tenés una obra prolí­fica, pero sos muy joven. Cuando te dijeron “re­trospectiva”, ¿sentiste algo en este sentido?

—La verdad es que no lo había pensado, pero de entrada me gustó mucho la idea, porque mis películas hacen mucho sistema entre sí, digamos. Son todas películas que hace mucho tiempo vienen tratando sobre un mismo tema y buscando siempre formas parecidas o que dialogan o asedian el mismo tema de distintas maneras. Pero hay como una continuidad de una película a la otra que me parece que está bueno verlas, así como en serie.

Por ahí Camuflaje es la que más ha sorprendido, porque tiene muchos diálogos, muchos personajes. Las películas anteriores quizás no tenían eso, pero a mí me interesa mucho más en lo que se parece Camuflaje a las anteriores. Por eso me gusta esta idea de que se puedan ver también las otras. Hay que tener un trabajo con el espacio, con el tiempo, que se viene construyendo a poco y que llega a Camuflaje, pero que conecta con eso que se venía haciendo las anteriores. Así que me pareció linda la propuesta porque siempre pensé que mis películas dialogan entre sí y se van construyendo como los bloquecitos de Lego que se están sumando unas a las otras.