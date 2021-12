Jordan Alexander: “Creo que la moda es divertida y una gran forma de expresión”

Basada en las novelas de Cecily von Ziegesar y el programa original, desarrollado por Josh Schwartz y Stephanie Savage, la nueva versión de Gossip girl tiene a Jordan Alexander como Julien.

Desarrollada por el showrunner Joshua Safran, guionista y productor ejecutivo de la serie original, esta extensión del clásico de la cultura pop sigue al Upper East Side con una nueva generación de adolescentes de la escuela privada de Nueva York, nueve años después de que se suspendieran los blogs. La serie está protagonizada por Eli Brown, Thomas Doherty, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Evan Mock, Zion Moreno, Whitney Peak y Savannah Lee Smith. Y para saber más hablamos con Alexander sobre el proyecto que se ve en HBO Max (al igual que las temporadas de la primera versión).

—¿Cuál fue el principal cambio en tu vida desde que empezaste a trabajar en la serie?

—Diría que ir a lugares y que la gente te salude, como si te conociera, es algo muy divertido.

—¿Hay algo que no podés hacer?

—No, por suerte no, puedo seguir yendo a los cafés y demás.

—¿Qué es lo más difícil para vos de encarnar este personaje?

—Interpretar a alguien que no es amable, no me siento bien al hacerla porque no me gusta ser mala.

—¿Compartís alguna característica con ella? ¿Qué no?

—Lo más parecido es mi deseo de conectar con mi familia, tengo dos hermanas, las amo, nunca estuve separada de ellas como el personaje. Todo es diferente entre ella y yo, amé ver el primer episodio con amigas y verme y entender que era completamente diferente a mí.

—¿Sentiste más presión que en otros trabajos al ser parte de esta nueva versión de la serie?

—No se sintió como más presión, todo fue hecho con responsabilidad y trabajé con los escritores para crear algo lindo, no sentí presión, los fans de la primera versión fueron muy buenos conmigo.

—¿Qué es lo que te gusta más y menos de encarnar a Julien?

—Amo su piel dramática, es muy divertido cuando entra como en un espiral de drama, y tal vez lo que menos me gusta es cuando es mala.

—Pero es divertido para vos ­encarnarla…

—Es interesante hacerlo, porque tenés que encararlo como en la vida real no lo harías.

—¿Cuál es tu relación con la moda?

—Cuando hablé con los diseñadores del show, nos dijeron que iban a estar inspirados en nosotros, así que algo tiene el personaje. Amo la moda, creo que es divertido y una gran forma de expresión.

—¿Te llevaste algo?

—No está permitido, tenés que mantener todo bajo cuatro llaves.

—En oposición a tu rol, ¿recordás alguna situación de sororidad?

—Nos cuidamos mucho, si hablás no como personajes, sino como personas. Me siento muy apoyada por las mujeres del programa, es un gran equipo y esto sucede todo el tiempo.

—¿Creés que esto no sucede con las actrices de más edad del show?

—Creo que saben que estoy tomando mucho de ellas, aprendiendo, de ellas.

—¿Cómo coexisten en vos la cantante y la actriz?

—Lo hacen, porque cuando grabo la serie escribo canciones que ahora estoy preparando, es algo lindo porque actuar me permite la libertad para hacer lo que quiero, hago música como un proyecto propio desde mi pasión, así que conviven muy bien.

—¿Te gustaría estar en algún musical clásico de Hollywood?

—Creo que My fair lady sería uno divertido, con esos trajes, imitando el acento, me gustaría hacer alguno.

—¿Qué música escuchabas con tu familia de niña?

—Motown, rock, The Beatles, muchos nombres que ya no recuerdo, pero mi mamá amaba a las divas como Chaka Khan y Aretha Franklin, y también muchas bandas que escuchaba mi padre.

—Antes hablabas de la moda, y todos hablaron de tus botas en la primera temporada, ¿cuál es tu pieza favorita de vestimenta o calzado en la vida real?

—Todas, no puedo decir una, pero por ejemplo, al final de la primera temporada, ese diseño rojo que usé lo amé.

—En esta versión hay chicas de color en la serie, a diferencia de la primera, ¿qué creés que suma?

—Muchos están poniendo el esfuerzo para ingresar otras diversidades, y creo que alivia un poco los daños ocasionados por aquellos que no querían que se representaran otras realidades, es algo lento, pero es importante porque libera las maneras de hacer arte.

—¿Qué sentiste cuando te viste en la pantalla?

—Estaba muy emocionada, fue algo muy cool, nunca había sido parte de algo así.

—Viajando en el tiempo, ¿cuál es tu primer recuerdo sobre actuación y canto y cuándo supiste que querías hacer esto para siempre?

—Siempre me apasionó el arte, sabía que iba a hacer eso, pero en realidad mi hermana me dijo tenés que actuar y hacerlo.

—¿Viste la serie original para crear tu personaje?

—No la vi cuando salió, pero cuando estuvimos en cuarentena, antes de rodarla, la vi para ver con qué se conectaban los espectadores, y traté de crear un nuevo rol.

—¿Cómo es interpretar un personaje tan ambivalente?

—Julien va de una manera y vuelve, hace una cosa y después otra, se testea, crea algo de ilusión para internet, ella está constantemente en la búsqueda de qué quiere ser.

—Sea por el canto, la moda, o la actuación, o, como en este caso, por comparaciones odiosas con la versión previa, ¿cómo recibís las críticas?

—Recibo las críticas como algo nuevo, es un diálogo, te puede dar información sobre algo, lo que sea, me sirven cuando apuntan a construir.