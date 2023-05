José María Listorti y Fernanda Metilli cuentan detalles de Matilda, el musical

El 1° de junio llega Matilda, el musical al Teatro Gran Rex de la Ciudad de Buenos Aires. La esperada adaptación del clásico de Roald Dahl llega con el protagónico de Laura Fernández (Señorita Miel) y Agustín Aristarán (Tronchatoro) y las participaciones de José María Listorti y Fer Metilli como el Sr. y la Sra. Wormwood, los padres de Matilda. Con ambos hablamos a semanas del estreno.

—¿Cómo están viviendo la previa al estreno?

—José María Listorti: Yo lo estoy disfrutando un montón, es una aventura maravillosa poder ser parte de una producción tan ambiciosa como ésta, que replica lo mismo que en todas las capitales más o menos del mundo donde está, desde Broadway, España, donde se te ocurra, Londres, y que lo hagan tal cual, porque obviamente hay que hacerlo tal cual, porque si no te darían la autorización, y ser parte de esto es hermoso, es un quiebre en nuestras carreras porque hay que cantar, hay que bailar, hay que actuar de una forma distinta y en un teatro como el Gran Rex, de tres mil y pico localidades, la verdad que es algo maravilloso y ser parte de esto yo creo que no me lo voy a olvidar nunca. No es un trabajo más.

—¿Da miedo?

—Fer Metilli: Yo creo, en mí personalmente sí, me da miedo, pero el miedo es lindo, o sea el miedo te ayuda a romper con todo lo que tenés, con la seguridad, justamente con no alimentar más tus miedos, y es como una cadena, viste, que bueno, esto es nuevo, me da inseguridad pero me voy a preparar y te da valentía, si no tuviésemos miedo no tendríamos adrenalina, no habría ningún desafío y para mí es lo mejor que me puede pasar, que algo nuevo me dé miedo es porque no lo sé hacer, lo voy a aprender y va a ser maravilloso. Obviamente confiando en lo que yo vengo colaborando hace muchos años que es la comedia y actriz entonces en eso tengo muchísima seguridad pero en todo lo que no sepa y no conozca le vamos a poner todo.

—¿La referencia que tuvieron, más allá que hay un libro, la referencia va a ser la película original, la nueva u otra cosa?

—JML: Referencia no tenemos ninguna. Porque las referencias de otros países son para otros países. Nosotros queremos que la referencia sea para Argentina, para que el público argentino se sienta identificado con esos padres, con ese tronchatoro, con esa Señorita Miel, con la Matilda, porque si bien el núcleo, el centro es el mismo, tratan de hacer la adaptación para este país porque le cambiaron palabras que no hablamos de tú, hablamos de vos y hay muchos chistes que, por el doble sentido, en Estados Unidos o en Londres tienen significado, y acá no.

—FM: Sí, la forma de hablar. La forma de hablar nosotros cuando decimos la audición juntos, porque primero hicimos separado y después nos probaron para ver cómo quedamos como pareja y ahí los dos, pero sin ponernos de acuerdo ni nada, empezamos luego a hablar medio neutro, medios mexicanos. Entonces Ariel, el director nos dijo que lo hagamos bien argento.

—¿Qué desafío imaginan que tiene este público más allá de la obra?

—FM: Yo hace muchos años laburé mucho tiempo para teatro infantil. Es divertido porque vos sabes que todos los niños se van a reír de lo más grotesco, de caerte, de hacerle cara, de la peluca verde, que todo es grande. Como que sabes que eso está, pero el desafío es hermoso porque ya ahora hace años que hago humor para adultos, entonces también es volver a ese registro, pero yo creo que ya lo tenemos.

—JML: A mí el desafío más grande es tocar una cuerda que nunca toqué, que es esta de la comedia musical, de que la gente me vea así, porque la gente, por lo que hacía en tele, inconscientemente, y yo mismo, me tienen con un registro, cantando mal, y después abusé de eso y seguí jodiendo con el canto mal, desafino, te tiro luego en el medio. Entonces, me tuve que creer el tema de no, boludo, si cantas bien, si tenés oídos, y si sos locutor, la voz la sabes impostar, la sabes colocar, sabes respirar, permitite cantar bien. El desafío es ese, que la gente vea, por lo menos hablando personalmente, otra cosa, que la gente vea, mira, hace otra cosa, te pide. Y es el desafío por el cual yo estoy trabajando hace meses. Más que nada, el desafío para mí, no para el público, el desafío es mío.

—En una nota titularon algo así como que te sentías subestimado…

—Lo que dije justamente es que me sentí subestimado, pero por el humor. El humor tiene una subestimación terrible, no en el público, por suerte en el público no. Sin en las críticas, sí en los medios, de hecho en los Oscar nunca, una película cómica ganó, no existe rubro. Tenía que haberlo, cómo no, va a haber. Esto es muy personal, pero yo estoy convencido de lo que digo. Hacer humor es arte, es una especie de artística. Y no está considerado. En los premios de teatro no hay, viste, una mejor labor humorística. De hecho, Guillermo Francella cuando hizo El secreto de sus ojos, ahí dijeron, que buen actor, o Emilio Disi cuando hizo, Querida vos a comprar cigarrillos y vuelvo lo reconsideraron.

—FM: Es como que tenés que llorar para demostrar que sos buen actor, buena actriz. Como que si solo haces humor, no sos tan buena, tan buena.

—JML: Para la crítica, no para el público. Para los premios, para la crítica.

—FM: Por suerte nosotros en Argentina tenemos un público que consume muchísimo humor y lo más maravilloso de hacer reír es que la risa se agradece. Nadie te abraza después de una obra que lloraste y te dice gracias por hacerme llorar. Porque llorás solo en tu habitación, si querés. Reír es algo en comunidad, es algo para compartir.

—JML: Te dicen como me río con las boludeces que haces, que yo lo entiendo que me lo están elogiando, yo lo entiendo, no me enoja, pero en el fondo inconscientemente es una boludez, y no es una boludez. No es una boludez hacer reír, parece que es una boludez, pero no lo es, y más cuando, porque todos nos reímos de, porque todos tenemos un grupo de amigos que te hace uno reír.