Rial volvió a radio y habló de lo sucedido

Definitivamente, lo peor parece haber pasado para el conductor Jorge Rial. Llegado al país hace apenas unos días, después de casi una semana de internación en la ciudad de Bogotá, Colombia, continúa con el posoperatorio y los cuidados y diagnósticos que ello requiere. El conductor volvió a explicar que sufrió un paro cardíaco. Así las cosas, aprovechó que la recuperación va bien (aunque aún se le nota que semejante situación le está pasando factura y que será un proceso largo) para visitar a sus compañeras y compañeros del programa Argenzuela en Radio 10. Allí contó que la vuelta definitiva se podrá dar recién cuando se encuentre totalmente recuperado. Con la voz ciertamente difónica y luego de confesarles a sus colegas de piso que los extrañaba, expresó: “Me tuvieron 14 horas sedado, dormido. No era un coma inducido. Me tuvieron que sedar mucho porque no lograban encontrar el punto ese... técnicamente lo que tuve fue un paro cardíaco con muerte súbita”. Además de ello, detalló qué sensaciones tuvo o, al menos, recuerda. Dijo: “Lo primero que me atravesó fue el cuerpo, estoy haciendo las primeras salidas, estoy saliendo a caminar. Y después, la cabeza. La cabeza me la partió en mil pedazos porque nadie está preparado para morirse. Literalmente fue lo que me pasó: la hoja clínica dice ‘muerte súbita’. Estuvieron 10 minutos tratando de reanimarme, me dieron tres descargas eléctricas y me cagaron literalmente a palos”. Y agregó: “Realmente fue terrible y tuve mucha suerte”. Vale recordar que durante toda internación estuvo acompañado de sus dos hijas y que, a los pocos días de lo sucedido, quien viajó hacia la capital colombiana fue su médico personal Guilermo Capuya, que ni bien se enteró de lo sucedido fue muy claro al respecto y expresó que lo que le había pasado a Rial era muy grave. Por último, frente a las consultas de sus compañeros, dijo: “Una cosa quiero decir: la muerte no es dolorosa, es un lugar cálido. El dolor es el que dejás, pero le quiero decir a todos que es un momento glorioso, es cálido, es lindo, te atrae, te lleva”. Por el momento, no hay fecha oficial respecto a cuándo el conductor podrá retomar la rutina diaria en sus programas, tanto en televisión como en radio. Pero manifestó ya varias veces, en sus redes y en esta primera aparición radial, que no es la misma persona.