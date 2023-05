Nico García Hume: “Dejé de huir de la actuación persiguiendo a una chica”

Nico García Hume es el gran protagonista de Gamer, una vida más, serie de Flow en la que encarna a un sujeto al que la vida le da la espalda hasta que se suma a un grupo de esports, que le permitirá acceder al éxito nuevamente y vengarse de uno de sus enemigos de toda la vida. Con él hablamos para saber más de este gran presente.

Gamer, una vida más, compuesta por ocho episodios, es una comedia que cuenta el choque generacional entre Oscar (García Hume), una exleyenda de los videojuegos conocido como Criminal Mambo 78, que intenta recuperar la gloria de sus años dorados, y los Warriors, su nuevo equipo de gaming formado por chicos que podrían ser sus hijos.

—¿Cuándo supiste que querías ser actor?

—No sabía que debía actuar. Hice muchas carreras, Medicina, Derecho, Publicidad, y a los 21 años dejé de huir de la actuación persiguiendo a una chica. Me fui a una clase de teatro, después la chica no fue más, y yo me enamoré del teatro. Y desde ahí he sido muy curioso de ir probando cosas.

—¿Cómo elegís cada uno de los roles de tu carrera?

—La verdad es que lo veo como una alegría, ya tener trabajo es una alegría aquí. Y la verdad es que los equipos que me tocaron los últimos diez años de mi vida, veinte años de mi vida, fueron maravillosos.

—¿Hay algún rol con el que soñás?

—Quiero hacer una serie de Fernando Peña.

—¿Cuál es el primer recuerdo que tenés de videojuegos?

—Atari, un solo GoPro, Fórmula 1, un joystick, muy duro, negro. Ese es el primer recuerdo que tengo de jueguito, puede ser Barbarian, también, y había una marca que antes se llamaba Commodore, y después en los noventa fui muy de la consola. Me gustaba el Atari, pero me parecía estúpido, y después apareció un Nintendo y ahí fue como un salto muy grande. Tuve Nintendo, Sega, Génesis, después Super Nintendo, Nintendo 64, y ahí me quedé. Jugué también en la Jaguar, que fue la versión después del Atari, cuando el Atari trataba de hacer el Sputnik, pero hizo el juego de E.T., pero no tenía ni historia. Hasta los 14, 13, 15 máximo, jugaba mucho, después ya era un fanático del deporte, me gustaba la calle, no me quedaba tanto tiempo.

—Y todo eso de lo que me hablás, como el protagonista de Gamer, ¿lo tenés guardado en una caja?

—No hay caja, nada. Hace poco, en pandemia, me compré un Nintendo, pero que ya viene todo como con el juego adentro. Una cosita chiquita así que ya viene todo con HDMI, y ya. Antes tenías que soplar el juego para que entre, lo metías en la consola, era distinto. Había un juego de Carlos Sainz, que era uno de Rally, que era Sega Rally, que era muy bueno, tenía el cambio mecánico, tenía embrague, era espectacular.

—¿Qué fue lo que más te gustó del proyecto?

—Creo que el director es gamer en su realidad, en su pasado, entonces como que era, no sé si autobiográfico, pero tenía bastante realidad en lo que estaba contando, y la comedia funciona muy bien. Ya con Martín Slipak y con Charo López habíamos trabajado antes, así que encontrarme en algo con ellos, haciendo comedia, para mí ya salvaba todo. Y después lo que sucedió, todo el universo que llegó, la verdad que no conocía la profundidad, y eso a mí me gustaba, ir conociendo algo que no conocía. Entonces, creo que fue muy atractivo, y todo el equipo es espectacular.

—¿Expectativas con el estreno del proyecto?

—El mundo del gamer, o del gaming, es muy fino. Son personas muy detallistas, que van a ver absolutamente todos los detalles de la serie. Cuidamos muchísimo eso. Hemos repetido escenas más de 30 veces para que se vea real. Sobre todo la parte del juego. Todo el reto de comedia, diálogo, desenlace, no hay ningún problema porque es gente muy profesional la que trabaja, vive y explica, y son miles de proyectos que tienen que ver con esto. Pero todo lo del mundo gamer es un mundo muy fino. Sentimos que hicimos un trabajo muy interesante, así que estamos expectantes de ver qué sucede.