Thelma Fardín volvió a referirse al fallo que absolvió al actor

Luego de conocerse el fallo de la Justicia de Brasil, por el que el actor Juan Darthés fue absuelto, la actriz fue consultada en televisión. Y allí expresó: “Estoy cansada, pero fuerte y optimista, porque me rodea un equipo de personas muy serias y profesionales que no me permiten bajar los brazos”. Y agregó, tajante y dispuesta a seguir la lucha: “Si me hubiese violado 68 días después, Juan Darthés hoy estaría enfrentando una posible condena de 10 años (...). Es una ridiculez que estemos discutiendo un fallo que admite que un chabón de 45 años me besó, me practicó sexo oral y me violó con sus manos. ¿De qué está hablando la gente? Dicen que no saben si me creen, pero me dijeron que fuera a la Justicia y que lo probara. La Justicia dice que todo eso está probado”.