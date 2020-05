José María Muscari : “En Sex virtual no tendremos límites territoriales”

Dueño de una impronta única, el multifacético José María Muscari, inquieto, intuitivo, explorador, se prepara para estrenar hoy Sex virtual, un espectáculo que se presentará online hasta el domingo.

Invita a una experiencia totalizadora para los espectadores a través del acceso a diferentes plataformas y redes sociales.

En diálogo con diario Hoy, Muscari revela: “Hay mucha gente de La Plata que me ha escrito diciendo que no podía llegar a presenciar la obra en vivo, ahora tiene la oportunidad de ver todo nuestro arsenal artístico puesto en juego”.

—¿Cómo fue reinventar Sex para esta experiencia online que llega en cuarentena?

—Por el éxito de Sex, y el interés que despierta la temática sexual durante el confinamiento, se me acercaron productores y plataformas para ofrecerme varias opciones para subirlo al streaming. No acepté porque para mí no tenía nada que ver con el vivo de la obra, y le di vueltas a la idea hasta que con Mati Napp y Paola Luttini le encontramos la vuelta a este sexting artístico, un objeto virtual que va a tener una llegada al público de manera directa y personal.

En la obra uno estaba sobreestimulado y acá también en este dispositivo, que trabajará con varias plataformas y redes como Instagram, Zoom, Telegram, Twitter, Whatsapp y otras más privadas para que durante los cinco días de la experiencia (desde hoy al domingo 24 de mayo) el público recibirá una avalancha de estímulos para sus sentidos.

—¿Qué sensaciones tenés por el estreno de la experiencia?

—No vamos a reproducir el espectáculo en el soporte virtual, sino que con el mismo grupo de artistas inventamos nuevos materiales para Sex virtual. No es que Diego Ramos, por ejemplo, hará lo mismo que en el espectáculo en vivo, sino que hará cosas nuevas.

Para mí era importante explorar el costado influencer del elenco, Ramos, Gloria Carrá, Noelia Marzol, Tucu López, Agustín Sierra, Felipe Colombo, Militta Bora. Ellos, que son del elenco original, son muy activos en sus redes y también producto de esas redes de comunicación. Para el espectáculo, además, sumamos a Señorita Bimbo, Adabel Guerrero y al sexólogo Patricio Gómez Di Leva, impulsándolos a que creen contenidos que sean cosas originales.

A mí me frustraría pagar una entrada de $500 o $1.000, en el caso de los VIP, y ver lo mismo o recibir un material que ya vi en otro lado. La diferencia entre la entrada general y la VIP es que la general es una única entrada para todas las experiencias de la plataforma, con la VIP además tenés interacción directa a tu Whatsapp. Así, a la noche, por ejemplo, un día, habrá sexting en Telegram entre el elenco, y los espectadores podrán vivenciarlo.

Yo conduciré esa cita virtual, como era el host en vivo, pidiendo qué pueden mostrar y qué no. Con esta experiencia no tendremos límites territoriales, tuvimos demanda de entradas de espectadores de otros países y provincias.

—¿Tenés idea de continuar con esto una vez que se levante todo?

—Con la gente de Alternativa Teatral, que es donde podés comprar las entradas, creen que puede ser un complemento del vivo, porque los espectáculos serán los últimos en volver, lo sabemos. Además, por una cuestión sanitaria podremos ubicar la mitad o menos de público, esta experiencia servirá para complementar a los que no podrán sumarse a la experiencia real.

Creando en aislamiento social

Muscari siempre está en movimiento. Si bien el aislamiento social obligatorio lo obligó a quedarse en su casa, un continuo devenir de proyectos y participaciones en programas radiales y televisivos lo mantuvieron activo.

—¿Cómo te agarró la cuarentena?

—Me agarró en un momento con mucho trabajo, tenía SEX que lleva mucho esfuerzo. Personalmente estuve 40 y pico de días encerrado, empecé a salir porque trabajo en Canal 9 todos los días acompañando a Nicolás Magaldi. Durante la cuarentena desplegué una rutina personal asociada al entrenamiento, a escribir, estuve corrigiendo textos. Además que dentro del hogar comencé a darme maña con ciertos quehaceres domésticos, no tuve momentos de angustia, sino que estuve activo y proactivo en el marco de lo profesional.

—Además se vio la obra Madre Coraje online y no paraste nunca…

—Sí, es una característica de mi personalidad, de no quedarme en zona de angustia o llanto por el cese de la actividad. Pero seguí además con mi participación en el programa de Reynaldo Sietecase, que me mantuvo activo. Igual, en el último tiempo estoy dedicado a pleno a SEX VIRTUAL un espectáculo muy macro, con complejidades técnicas a sortear en esta nueva realidad de no contacto, reinventando esta experiencia que según pude investigar no tiene antecedentes en el mundo.

El sexo en pandemia: un proyecto especial

—¿Cómo vivís tu cuarentena en relación al sexo?

—Creo que de alguna manera el gen de Sex virtual tuvo que ver con lo personal, como siempre pasa con las personas que nos dedicamos a crear, es indivisible lo personal con lo profesional. Cuando se largó la cuarentena hice desde mi Instagram una serie de citas virtuales tras una convocatoria y a partir del interés que sentí de parte de los seguidores para vivenciar lo que vivía, una cita por día en el marco de lo privado, los seguidores querían que los haga público y ahí me dí cuenta que había algo del orden de la fantasía, de lo sexual, que me interesó explorar de manera más profunda. Eso incentivó crear este sexting, objeto artístico que comienza hoy.

—Dejando de lado Sex virtual, ¿tenés pensado volver con Muy Muscari?

—Es un programa que me encanta hacer, gané muchos premios y es un bastión del Canal de la Ciudad, sé que no cuentan ahora con una partida económica que permita viabilizar una nueva temporada. Mi deseo y experiencia está, porque el programa me da muchísima satisfacción, la gente me habla, porque al repetirlo lo tienen muy activo y cercano para poder disfrutarlo.