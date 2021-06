Joshua Allen cuenta detalles de In treatment

Todos los domingos HBO estrena nuevos episodios de la cuarta temporada de In treatment, protagonizada por Uzo Aduba.

Diario Hoy habló con Joshua Allen, ­showrunner de la propuesta, para conocer más del programa.

—¿Qué te atrajo hacia este proyecto y qué te hizo involucrarte en In treatment?



—Tengo una relación bastante complicada con la terapia, porque vengo de una familia y una cultura en general que piensa que es algo, entre comillas, que la gente no necesita. Mi experiencia con la salud mental fue ver algunas películas en las que ponían a la gente en chalecos de fuerza como en Atrapado sin salida y Ratched. No fue hasta que me mudé a Nueva York que tuve una perspectiva diferente de la salud metal y tuve mis propias luchas con la depresión y la ansiedad. Entonces, conozco de primera mano lo importante que puede ser tener algún tipo de intervención terapéutica en tu vida y, francamente, cómo te la puede salvar. No tienes que tener una situación tan grave para darte cuenta en realidad que tienes que entenderte a ti mismo mejor, y tal vez recibir medicación. Siempre fui un fanático de las tres temporadas originales de la serie. Las vi cuando se estrenaban en ese momento. Así que cuando surgió la oportunidad… Fue como el destino.

—¿Qué te hizo decidirte por Uzo Aduba como protagonista?



—Nos pusimos en contacto con ella porque cuando estaba pensando sobre el personaje, quería que fuese en una dirección diferente. Y pensé, ¿qué pasaría si en 2021 la terapeuta fuese una mujer negra en Los Ángeles? No tenía a Uzo en mente porque supuse que ella iba a estar muy solicitada. Quiero decir, ella era un sueño para mí, y no me permitía soñar. Desarrollamos el personaje aún sin pensar en ella. Cuando comenzamos a hablar de a quién queríamos, su nombre surgía una y otra vez, y pensamos: “Pero no hay manera de que ella esté disponible”. Y entonces, estuvo disponible. Pensábamos: “Bueno, seguro no le va a interesar”, y luego a ella le interesó. Así que los astros se alinearon de esa manera. No tengo nada más que una inmensa gratitud hacia ella. Fuimos muy afortunados de tenerla. Quiero decir, estás hablando a alguien que la vi por primera vez en Broadway hace diez años. Ella participaba en Godspell, y eso fue incluso antes de Orange is the new black. Y yo pensaba: “Oh, sí, ella tiene algo y lo sigue teniendo, acapara la atención y lo hace de la mejor manera posible”. Sí, ella es una joya como ser humano.