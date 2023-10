Juan Onofri Barbato: “Es muy intenso cómo la obra se vincula con este momento”

Vendo humo, escrita y dirigida por Elisa Carricajo y Juan Onofri Barbato, presenta una nueva temporada los sábados a las 21:30. En ella, el artista se pone en el centro de la escena descubriendo relatos personales y familiares que dialogan con sus respectivos contextos macro y microeconómicos, develando al público, entre el espesor del humo, el complejo y entramado universo de un artista y sus cavilaciones. Con él hablamos para saber más detalles de la propuesta.

—¿Sensaciones de volver con esta propuesta?

—Bueno, la verdad que yo estoy muy contento con esta obra porque está muy vinculada con este momento que estamos viviendo, que no es la primera vez que lo vivimos, siempre es distinto, pero bueno, tenemos ya casi una tradición de crisis económica y políticas con lo cual que en este momento estar haciéndola está buenísimo. También es muy intenso cómo la obra se vincula con este momento, y por momentos está atrasada por momentos, está adelantada, así que yo estoy muy contento sabiendo que la obra, yo creo, arroja cierta esperanza. No solo es un análisis crítico de la inflación y de cómo nos vinculamos con la inflación, sino que también es una mirada que presenta un horizonte posible.

—Justamente en este contexto, y en estos días de tanto vendehúmo y locura, ¿tiene más significado ahora que cuando la estrenaste en la primera temporada?

—Mirá, yo creo que no, porque la primera temporada fue este año en febrero y lo único que estamos viviendo, me parece a mí, es una aceleración de un mismo proceso que por supuesto tiene momentos muy abruptos como los que vivimos esta semana y demás, pero creo que no tanto. Lo que sí, la diferencia es que el humor popular, digamos, el humor de todos, está un poquito más cascoteado. A los ánimos me refiero.

—¿Cómo fue el origen del proyecto? Y eso que tiene que ver con lo familiar tuyo y con la familia elegida también que se atraviesa el relato, por sumar a Elisa, por ejemplo...

—Yo arranqué con un proceso bastante solitario con máquinas de humo y probando cosas con las máquinas, básicamente el comportamiento del humo en el espacio, del humo y la luz, un proceso de unos cuantos meses y bastante solitario, y un poco de descubrirme probando cosas solo, lo que a mí me hizo bastante feliz. Me puse en la instancia de investigación, para mí novedosa e interesante, y eso de empezar a entender el humo como una materia, el humo como algo que produce coreografía que se comporta de una manera determinada, de alguna manera me enamoré del humo, digamos, hubo toda una experiencia de enamoramiento con el humo, como materia que inclusive me dejó un poco inmóvil a mí de tanto mirar humo. Tener la sensación de que cualquier cosa que hacía no le llegaba ni a los talones al humo. Entonces estuve también como un tiempo un poco inmóvil observando.

Después aparece un material que yo tenía medio cajoneado, un video del año 1989 ­filmado en medio de la hiperinflación, que lo tenía ahí en un VHS. Ese material empezó a hablar un poco por sí solo, en simultáneo a mi experiencia y a mí, a mi enamoramiento con el humo, y eso se empezó a tocar a su vez con cuestiones más de lo que es ser un artista en Buenos Aires, porque en Argentina es muy distinto estar en una provincia que estar acá, pero bueno, como que de alguna manera sobrevivimos por cómo nos autovendemos, cómo dialogamos con el sistema ­burocrático.

Esas narrativas se empezaron a trabajar en paralelo y en un momento se empezaron a cruzar, la hiperinflación, la supervivencia artística, y por último empezó a aparecer como unos materiales más personales, de índole más familiar que, yo creo, terminaron de dar una suerte de costura más transversal a estas líneas paralelas. Y bueno, ahí Elisa, si ya se sumó con todos esos materiales un poco empezando a hilvanarse, se sumó a hacer un trabajo de dramaturgia en serio, digamos, no lo que yo hice, que fue como poner las cosas juntas, y empezó a armar una dramaturgia.