Juan Ravioli: “Buscamos poner en circulación un repertorio poco visitado”

Durante una entrevista con este multimedio, el productor, artista y gestor cultural Juan Ravioli presentó la obra que lleva a cabo junto a otros colegas y que está basada en las raíces del rock nacional.

—¿Cómo surge el proyecto?

—La idea nace en encuentros fortuitos con gente amiga, hablando acerca de los orígenes del rock argentino. Promediaba el año 2016 y se estaban cumpliendo 50 años de aquel recital mítico organizado por Miguel Grinberg, Susana Salzamendi y otros que frecuentaban La Cueva. Entonces se me ocurrió empezar a convocar a grupos y solistas que tenía en la agenda, y los invité a participar de este proyecto multicolaborativo. Sucede que este ciclo está inspirado en dicho recital de poesía y música, donde participaron Tanguito, Moris y Los Seasons. Así, nos enfocamos principalmente en sus canciones.

—¿Cuáles son los mensajes detrás del arte que comunican?

—Lo considero como una obra que dispara múltiples mensajes. Se trata de una iniciativa personal e independiente nacida de una inquietud contagiosa y que busca abrir caminos y hacer participar a un importante número de artistas de diversos estilos y diferentes generaciones, en este caso con el foco puesto en algunas de las primeras canciones del rock argentino. O sea que hay algunos mensajes que provienen de los autores, pero que automáticamente se transforman al ser interpretados hoy por otro artista. Buscamos poner en circulación un repertorio poco visitado y a mi juicio muy valioso. Y, al mismo tiempo, buscamos divertirnos, producir música y hacer relucir un lindo momento de muchos de los que participan.

—¿Cuál es tu visión de la escena actual?

—Veo múltiples escenas, cada vez más. Siempre ha sido así, pero ahora no es difícil imaginar la inconmensurable vastedad de propuestas que hay en internet. Me parece genial y a la vez complejo. Ellos, como Metamúsica, Fuego Amigo o Elefante en la Habitación Nuclear, son propuestas excelentes para mi gusto. En la Patagonia surgió el sello Lejanía, con créditos como Lucas Giotta y Julieta Rimoldi. A nivel de artistas nuevos a destacar, me gustan Milagros Majó y Sol Bassa.

Me gustaría trasladar la idea de aquí, allá y en todas partes a otros autores, tales como Pajarito Zaguri, Gabriela y La cofradía de la flor solar. Me parecen lindos objetivos. Ya veremos.