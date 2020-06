Juan Rosasco en Banda: “El arte hecho con amor cambiará el mundo”

Durante un mediodía de invierno en pleno aislamiento social, obligatorio y preventivo decretado por el Gobierno nacional debido a la pandemia imperante del coronavirus, diario Hoy dialogó en una entrevista breve e intensa con el proyecto musical Juan Rosasco en Banda. El cantante habló sobre el lanzamiento de Calabaza, su nueva canción que integra el EP titulado Vivo, que fue grabado en el marco del festejo de los 15 años sobre los escenarios.

Además, el intérprete reflexionó sobre el camino recorrido y la participación en el festival “Argentina en casa”, un encuentro virtual que presentará a más de 60 artistas de diferentes estilo y que es organizado por la revista Billboard, que transmitirá desde su web y redes sociales respectivamente.

—¿Qué destacás de Calabaza, Milanesa e Hipnosis?

—Calabaza estuvo inspirado en la despedida de Cristina Fernández aquel 9 de diciembre del 2015. Ese momento me partió en muchos pedazos y así surgió esa canción que es muy especial, que fue recibida con mucho amor y considero que es una bisagra en nuestra carrera. Asimismo, Milanesa es un tema de amor que le escribí a una ex cuando nos estábamos separando. La leyenda cuenta (tiene algo de mentira y de verdad) que nos peleamos en la playa, discutimos y, jugando, nos tiramos un poco de arena. Hipnosis surgió en un viaje que hice donde vi unos animales en una granja. Esa imagen me entristeció y escribí ese tema.

—-En este tiempo inusual, los artistas suelen apelar al streaming para continuar vigentes, ¿qué decisión tomaron al respecto? ¿Cómo se dan los ensayos en este contexto?

—No tengo redes sociales en mi teléfono, no soy amante de nada que tenga que ver con internet. Me adapto, la banda tiene sus cuentas actualizadas. Hicimos tres transmisiones en vivo, explicaron que esto es lo que viene y me dieron una mano. Salieron divinos y lo entiendo como parte del momento inusual que estamos viviendo. No hay que entretenerse con el teléfono todo el día, vinimos a cambiar el mundo, y con el aparatito sobre nuestras narices, no pensás en las cosas importantes. Considero que la música y el arte son una especie de revolución. Trabajamos mucho en la producción y composición en estos días, cada uno desde su casa.

—¿Te acordás qué sensaciones tuvieron con el primer sueldo obtenido por la labor en la música?

—La canción Hipnosis fue la cortina del programa 678, entonces sonaba en la televisión pública y ganó una gran popularidad. Fui a la ventanilla de Sadaic a cobrar como hacemos siempre pero no se podía retirar allí, me enviaron a la entidad bancaria. Cuando supe lo ocurrido, no lo creía, no importa la plata, pero me fui llorando porque el camino es muy duro, todo cuesta el doble. Me emocioné, se me caían las lágrimas.

—En relación con las personas que aún no escucharon estas canciones, ¿por qué las recomendarías?

—Les diría que están hechas con mucho amor y dedicación. Desde hace 15 años trabajamos con los integrantes de la banda para esto. Soy un incansable, nada me detuvo, incluso con grandes problemas familiares. Si me preguntás de dónde salió la energía, no te lo sé decir. El arte hecho con amor cambiará el mundo. Cada vez que me siento a escribir, estoy pensando en revolucionar. Así que si tienen ganas de escuchar, podrán ver que están esas ganas para que el mundo sea un lugar un poco más precioso.

Su participación en el festival “Argentina en casa”

En el marco del ciclo “Argentina en casa”, la revista Billboard organizó un evento online para el 9 de julio que durará las 24 horas. Se emitirá a través de sus canales oficiales digitales (YouTube Billboard Argentina- Radio Nacional).

La idea es reunir a artistas solistas, así como también bandas de diversos géneros para visibilizar la rica diversidad artística que coexiste en nuestro país. Al encuentro se sumarán comunicadores de renombre que animarán la velada.

Vale mencionar que los artistas también cedieron algunas pertenencias para que sean vendidas en este contexto puertas adentro. Es por ello que el público podrá adquirirlas o colaborar con pequeños aportes. Lo recaudado en esta mentada jornada estará destinado a la compra de víveres para las familias trabajadoras de esta arista del arte.

Por último, en relación con su participación en el festival y las sensaciones que tuvo el grupo, Rosasco afirmó: “La convocatoria fue muy linda, es un evento online con bandas grosísimas. Lo vivimos con mucho placer”.