Margot Robbie, a Piratas del Caribe

Piratas del Caribe, una de las sagas más exitosas y taquilleras de la historia, prepara un spin-off sin Jack Sparrow, encarnado por Johnny Depp. Con guión de Christina Hodson, tras Aves de presa y la fabulosa emancipación de una Harley Quinn y Bumblebee, Margot Robbie, sería la nueva figura central de la película franquicia.

Aunque aún no trascendió qué personaje interpretará, los rumores son que será uno de los personajes más nuevos y más populares de la atracción de los parques de Disney. La noticia no fue bien recibida entre fans quienes aseguran que no irán al cine si no regresa Sparrow.