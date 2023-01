Jujuy Jiménez apostó al amor

La modelo Sofía Jiménez brindó una entrevista a Ángel de Brito donde confirmó que apostó nuevamente a un viejo amor llamado Bautista Bello, un polista y empresario argentino.

Al respecto, afirmó: “Estaba en Catar, me crucé con unos amigos de Bauti, los saludé y me dieron ganas de llamarlo. Así fue que pasamos dos horas y media hablando y nos prometimos volver a vernos cuando yo volviera. Lo hicimos y desde entonces no nos podemos separar más. No sé qué nos pasa”.

Recordemos que la pareja mantuvo un noviazgo el año pasado, pero si­guieron rumbos separados. Sobre este tema, la también periodista expresó que sentía que en ese momento precisaba soledad: “Yo de verdad necesitaba una pausa en mi vida. Necesitaba desintoxicarme de la tele, del mundo, de la vida. Quería viajar y eso hice: me fui sola de un lado a otro, conocí gente nueva y la pasé bien”.