Juli Castro y Manu Dons: ¿reconciliación a la vista?

En las últimas horas, la bailarina e influencer Juli Castro se ha visto envuelta en un nuevo rumor sobre su vida amorosa. Esta vez, la atención se centra nuevamente en su relación con su exnovio, el también influencer y conductor de Luzu TV, Manu Dons. Ambos compartieron varios años de relación, pero su separación fue sorpresiva y abrupta. Juli contó en su momento: “Fue como una charla normal, no me la esperaba para nada. No la vi venir, yo estaba contenta por la cena, no me la esperaba capaz hubiese preferido que sea de otra manera, pero, bueno, se dio así”.

Desde su ruptura, han surgido varios rumores que vinculan a Juli con otras personas, incluido el tiktoker Fausti Bo, hermano del humorista Fermín Bo. Sin embargo, un reciente video viral parece desmentir estos rumores y reavivar la especulación sobre un posible regreso con Manu Dons.

El video en cuestión fue publicado en TikTok por una usuaria que afirmó vivir frente al departamento de Manu Dons. “POV: vivís al frente de Manu Dons”, escribió la usuaria en la descripción del clip. En el video, se puede ver a Juli y Manu muy cerca, intercambiando abrazos y besos, lo que ha hecho pensar a muchos que la pareja podría haberse reconciliado.

A pesar de las imágenes que los muestran muy acaramelados, ni Juli Castro ni Manu Dons han confirmado oficialmente su regreso como pareja. El video ha generado una ola de comentarios en redes sociales, donde sus seguidores debaten sobre la posible ­reconciliación.