Reid Scott: “Como artista siempre estás esperando pintar con un pincel diferente al tuyo”

Reid Scott es parte de La ley y el orden, que acaba de estrenar su temporada 23 en Universal TV. Con él hablamos para conocer detalles del show, de su reciente participación en The idea of you y mucho más.

—¿Cuándo supiste que querías ser actor?

—Me tomó un tiempo. Definitivamente, yo tenía un fuerte interés y la escuela secundaria, porque tuve algunos profesores increíbles en mi escuela, que realmente nos expuso al teatro, relativamente temprano. Inicialmente quería ser director, guionista. Así que fui a la universidad a estudiar cine y, de nuevo, tuve un profesor increíble que me sugirió que tomara clases de interpretación para entender lo que era. Y, simplemente, me enamoré de ello. Realmente, nunca tuve la intención de que esta fuera la carrera para mí. Pensé que tal vez conseguiría un par de actuaciones como actor y luego volvería a la dirección, pero mi amor y mi respeto por el oficio y mi interés por seguir adelante con él fueron creciendo con el tiempo hasta que ahora, ya sabes, han pasado 25 años y esto es lo que he estado haciendo casi exclusivamente, pero fue más una combustión lenta para mí que una especie de idea original.

—Y cuando te diste cuenta de esto, que querías ser actor y no director, ¿tenías en ese momento algún actor o actriz favorita?

—Sí, en ese momento Billy Crudup, que hizo de Jesús y acaba de llegar aquí y lo vi y su actuación me impresionó. Siempre he sido un gran fan de Ethan Hawke. Era tan natural y yo siempre gravité hacia los actores que eran muy, muy naturales. Casi parecía como si mi generación de actores hubiera tenido este maravilloso renacimiento en los años 90 y principios de 2000. Había un estilo diferente de actuación que se estaba imponiendo. Creo que lo damos por sentado porque parece ser el estándar, pero me refiero a estos actores, ya sabes, Robert Downey Jr. era otro de ellos y también era muy divertido. Él era capaz de mezclar la comedia con este maravilloso estilo natural entregando todo. Y eso es lo que yo quería hacer, eso fue siempre lo que realmente me excitó. Vivir de verdad. Realmente respirar. No es necesariamente un estilo de actuación metódico, sino una actuación sutil que no se roba el foco. Yo sigo persiguiendo eso.

—¿Y has tenido la oportunidad de actuar con estos actores? ¿Cómo te sentiste cuando se conocieron?

—Conocí a Billy en el Festival de Sundance hace unos años y tuvimos una conversación maravillosa. Nunca llegamos a trabajar juntos, pero tuvimos una conversación maravillosa y me dejó boquiabierto. Aparentemente, era un fan de mi trabajo en Veep y significó mucho para mí porque es alguien a quien admiro desde hace mucho tiempo y nos sentimos como si realmente llegas cuando la gente que uno mira para arriba elogia tu trabajo y te permite saber que estás haciendo algo bien.

—¿Cuál es el ejercicio como actor que te da ser parte de La ley y el orden durante tantos años?

—Es un reto, es diferente a todo lo que he hecho. He pasado muchos años de mi carrera más en el espacio de la comedia. Así que volver y hacer algo que es muy dramático y muy duro me encanta. Me encanta porque como artista siempre estás esperando pintar con un pincel diferente al tuyo. Me dio la oportunidad de flexionar los músculos que no he flexionado en un tiempo, pero también traer lo que he aprendido de la comedia y la improvisación a este mundo, porque hay un cierto nivel de humor más oscuro que existe para estos detectives en la vida real. También es un trabajo muy exigente físicamente, tenemos un montón de acrobacias, estamos a la intemperie, en Nueva York, en el frío y el calor, en la oscuridad y en la humedad y es divertido. Realmente te hace concentrarte y, por suerte, tengo el mejor compañero de escena, Mehcad Brooks, y yo nos alimentamos el uno del otro y nos damos energía mutuamente, así como al equipo y a los directores, es un verdadero trabajo de equipo y eso es lo que he sentido al unirme a un equipo que lleva tanto tiempo. Saben lo que hacen, yo soy el nuevo y es realmente como ponerse al día con estos chicos y solo una especie de, ya sabes, correr con este equipo increíble.

—¿Qué cosas aprendiste sobre La ley y el orden para tu vida real?

—Es un trabajo increíblemente duro el que tienen estos detectives, no solo por todas las cosas que se te ocurren en términos de lo difícil que es resolver estos casos, sino por el desgaste emocional que tiene y cómo es tan difícil mantener su vida personal y su vida profesional separadas. Nuestros escritores han hecho un trabajo realmente maravilloso en los personajes que, a medida que se acercan a casos en su progresión natural como profesionales, tienes pequeños indicios de cómo el trabajo les afecta personalmente y tenemos un asesor increíble en nuestro programa llamado Wendell, que es un verdadero detective héroe condecorado que está ahí para asegurarse de que lo estamos haciendo muy bien y las historias que ha tenido que contarnos son extraordinarias. Estos chicos son verdaderos héroes, realmente lo son.

—Recientemente, participaste de la exitosa película The idea of you, con un personaje que cuestiona a su ex todo el tiempo. Contame algo acerca de la experiencia y sobre el trabajo con Anne Hathaway...

—Fantástico. Ella y yo tuvimos una explosión desde el primer día. Solo sabíamos que estábamos muy bien emparejados y fue muy divertido para jugar, no solo con ella, sino también en contra de ella. Tuvimos maravillosas conversaciones nocturnas para completar la historia de nuestros personajes. Toda la experiencia fue genial. He sido un gran fan del director durante 30 años. Lo he estado persiguiendo para hacerle cumplidos porque creo que es fantástico y, finalmente, surgió un proyecto en el que pude unirme al reparto y me divertí mucho trabajando con él. Todo el reparto y el equipo trataron esta película como si fuera un gran éxito, pero en realidad la rodamos como una película independiente. Fue muy unido. Todos los miembros del reparto y del equipo se preocupaban de verdad por esta película y creo que es por eso por lo que la película toca la fibra sensible del público, es muy genuino. Es ­sincero. Es divertido. Es sexy, pero también tiene su mensaje. No es solo para divertirse y solo para reírse, es realmente interesante, porque aborda temas reales y habla de algunas de las desigualdades que aún existen en nuestra sociedad entre hombres y mujeres y me encantan los proyectos que tienen un mensaje. Ese es el tipo de cosas de las que quiero formar parte.