Julieta Díaz: “Estamos con ganas de tener al público ahí muy cerca”

Lorena Vega dirige a Tomás Wicz y Julieta Díaz en Precoz, obra en la que Díaz encarna a una madre particular. Con ella hablamos a horas del estreno.

—¿Cómo es volver al teatro luego de la pandemia?

—Volver al teatro después de la pandemia es en realidad volver al teatro después de casi siete u ocho años. porque lo último que hice fue Los Locos Addams, que fue una experiencia alucinante. Tengo la verdad mucha alegría, obviamente con expectativas y un poco de nervios, pero mucha alegría, muchas ganas, tuvimos que frenar, tuvimos ensayos de un mes, y lo suspendimos por la pandemia, teniendo el proyecto ahí a fuego lento, como dicen algunos compañeros del equipo. Hicimos un podcast, que está en Spotify, producido por Octubre TV, que lo hicimos con el equipo de música del proyecto y con Tomás. Estamos con ganas de ponerle el cuerpo y de tener al público ahí muy cerca.

—¿Cómo fue el trabajo, dentro de este contexto, con tu compañero para lograr la intimidad del relato?

—El proceso de trabajo con Tomás fue hermoso, lo admiro mucho, como actor, persona sensible, como cantante y poeta. Nos conocíamos porque trabajamos juntos en Dos más dos, hace diez años, y Precoz tiene un mundo muy endogámico, casi de una intimidad al límite entre esta madre y este hijo, en ese sentido creo que fue más difícil para mí que para él, pero por suerte las charlas con Lorena, con la autora, nos ayudaron mucho. Trabajar con él fue fácil, es talentoso, amoroso, está presente en el escenario, crece, es permeable, crece su compromiso, es inquieto, exigente, pero relajado, puntilloso, ordenado, pero al mismo tiempo tiene su propio caos. Es inevitable no enamorarse de él como actor y como persona, tiene una armonía y un balance particular.