Jumanji, un éxito plagado de efectos especiales y fantasía

El año 1995 tuvo varias superproducciones en el cine que estaban destinadas a una temática de diversión, y que apuntaban a un público amplio, a poder reunir a los más pequeños junto con el resto de la familia. Basta hacer un breve recorrido: Pocahontas, Casper y Toy Story, el primer largometraje de Pixar. Y entre ellos también se encontró un filme que más temprano que tarde terminaría convirtiéndose en un clásico: Jumanji.

Bajo su particular nombre se escondía una historia plagada de efectos especiales, fantasía y magia. En la película, Alan Parrish (interpretado por el siempre inolvidable Robin Williams) encuentra el juego de mesa que da título al filme, en una obra cercana a su casa. Esa misma noche, junto a su amiga Sarah (Bonnie Hunt), se animan a dar comienzo a una partida. Luego de arrojar los dados, empieza a ocurrir la magia: Alan es absorbido por el juego bajo un anuncio bastante macabro: “En la jungla esperarás, hasta que los dados digan cinco u ocho”. Sarah, en medio de todo y bajo un gran susto huye, sabiendo que su amigo se encuentra en problemas, perseguida hasta la calle por unos murciélagos que salen de la chimenea por el juego.

Mucho tiempo después de ello, 26 años, los hermanos Judy (Kirsten Dunst) y Peter Sheperd (Bradley Pierce) encuentran esas piezas y retoman aquella partida que Alan y Sarah habían dejado pendiente. Y a partir de allí empezará a suceder la acción animal de mosquitos, monos, leones, bichos salvajes, plantas carnívoras que invaden todo y demás personajes mágicos que se harán presentes en el pequeño pueblo donde habitan los jugadores. Estos detalles son los que dan forma al relato que marcó a toda una generación.

La película está basada en el relato infantil homónimo de 32 páginas publicado por Chris Van Allsburg en 1981. El propio escritor, en 2004 dijo respecto al libro: “Cuando era chico jugaba a algunos juegos como el Monopoly y me parecían siempre emocionantes. Pero cuando se terminaban, todo lo que me quedaba era ese dinero falso y nada más”. Y agregó: “Entonces pensé que sería divertido que existiera un juego de mesa en el que, en cualquier punto o cuadrado que uno aterrizara, se anunciara algo que iba a ocurrir y que luego eso pasara en la realidad”.

Vale señalar que la película tuvo un presupuesto de 65 millones de dólares y llegó a recaudar casi 263 millones. Se filmó en la ciudad de Keene, Nuevo Hampshire y en el caso de Williams, al tiempo que se encontraba rodando Jumanji también estaba participando en la película Nueve meses (1995). El filme siempre fue destacado por su nivel visual, los efectos especiales, el espíritu lúdico, la banda sonora y los increíbles maquillajes y personificaciones de algunos de sus personajes. Por ejemplo, el rol de Bradley Pierce, en la piel de Peter Shepherd. Este personaje en algunas escenas se convierte en mono. Según contaron los productores, el proceso de maquillaje y caracterización llevaba casi tres horas cada vez.

Tal como se dijo, el papel principal estaba interpretado por el enorme Robin Williams. El actor llegó a decir en algunas entrevistas sobre lo que significó tal interpretación: “Interpreto a un chico que es atrapado por el juego. Para el momento en que logra escapar, 26 años después, sus padres están muerto y él se siente perdido y solo. Eso es algo que puedo entender. Como hijo único, no tuve hermanos para jugar, mis padres trabajaban duro y nos teníamos que mudar todo el tiempo”.

Una curiosidad que se dio en Jumanji es que el actor Jonathan Hyde interpretara a dos personajes. Por un lado, se pone en la piel del padre de Alan, y, por el otro, es el temible cazador Van Pelt, que aparece en varias escenas con su enorme escopeta.

El film, que marcó para siempre a toda una generación, de chicos y de no tan chicos, supo cosechar fanáticos por todo el mundo. Tal es así que luego del exitazo que significó el film algunos fanáticos se volcaron compulsivamente a buscar el juego de mesa y tratar de encontrar los tableros originales usados durante el rodaje. En 2014 se conoció que uno de ellos llegó a subastarse por más de 70.000 dólares.

La película tuvo su zaga. Zathura: A Space Adventure, que se estrenó en 2005 (aunque fue señalada también como un spin-off independiente de la película Jumanji de 1995 y la segunda entrega de la franquicia Jumanji), Welcome to the Jungle (2017) y The Next Level (2019). Y en su momento se corrió el rumor de que una última entrega estaba en desarrollo pero no hay mayor información al respecto. Por lo pronto, lo que sí quedó claro es que la Jumanji original no fue superada y sigue siendo un clásico inoxidable.