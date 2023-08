Agus Cassano: “Tengo curiosidad por conocer la reacción del público”

El talentoso artista platense Agus Cassano está logrando una gran repercusión con su música. A feats con Sophie Oliver, Trulalá y Dj Juanchi, sumó una versión de La Pachanga junto a Vilma Palma e Vampiros. Hablamos con él para conocer más del gran momento que está viviendo.

—¿Cuándo supiste que querías dedicarte a la música?

—Me pasó algo muy loco que fue de chico ya saber que quería hacer música, que la música era mi pasión y quería dedicarme a esto y se dio medio natural. Tal vez el culpable, como siempre digo, fue mi hermano, que él es músico también, guitarrista, y él empezó con, bueno, a tocar la guitarra y demás. Y yo, miraba así de lejos y empecé como a curiosear con la percusión, con el tema de la batería, pero recién se estaba arrancando y como que todavía no tenía muy en claro qué era lo que quería hacer. Así fue que empecé, los primeros pasos, logré comprar mi primera batería y bueno justo mi hermano entra en una banda como guitarrista que fue Nerd Kids, y se quedan sin baterista al toque y me proponen probar para ver qué pasaba. Y bueno, obviamente que estaba lleno de miedo porque nunca había hecho nada, ni experiencia ni nada. Pero bueno, también me daba tranquilidad que estaba él y dije, bueno, dale, me mando. Y ahí fue que empecé a ensayar con ellos y no paré. Porque como siempre digo, también fue como mi escuela, o sea, ahí empecé a aprender todo, empecé a entender de qué se trataba, también entendí que esto era lo que yo quería hacer.

—Quizás hay muchos chicos que quieren empezar en la música y la tienen complicada. Lo tuyo fue como bastante rápido…

—Sí, ni hablar que tuve esa suerte de saber qué era lo que yo quería hacer de chico y todo, pero bueno obviamente también asumiendo la responsabilidad de que nada era fácil, no era que bueno listo ya está, tenemos una banda y ya está. No. Me sumé a un equipo y de ahí empezamos a un equipo de guerreros, porque tuvimos que empezar a luchar y tomar la banda como prioridad, dejando un montón de cosas de lado. La verdad que no me arrepiento de nada, porque como que al toque sentí que esto era lo que me hacía feliz, era mi pasión y ahí no paré.

—Cuando lo comunicaste en tu familia, ¿tuviste su acompañamiento?

—En mi caso tuve la suerte también de tener el apoyo de mis padres en ese aspecto de que bueno, si eso es lo que querés hacer, obviamente te apoyamos. Pero también era demostrarles que realmente era lo que yo quería hacer y que me quería dedicar a esto. Cuando vieron realmente que era posta, tuve todo el apoyo de ellos, de hecho siempre me bancaron, hasta el día de hoy, siempre me apoyaron en lo que yo decidí hacer con mi carrera y todo, y me parece que es superimportante tener el apoyo de tus padres.