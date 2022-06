Justin Hires: “Me llaman el rey del reboot”

En McGyver, la serie que recupera el clásico de la televisión de los años 80 y que puede verse los miércoles por Universal TV, Justin Hires encarna a Wilt Bozer, el encargado de ponerle los pies sobre la tierra, con humor y técnica, al protagonista, un experto en resolver ­situaciones.

Para saber más detalles de su trabajo, del recorrido artístico y sobre su participación en varias producciones para la pantalla, este multimedio dialogó con el intérprete.

—¿Bajo qué circunstancias supiste que deseabas convertirte en actor?

—De muy chico, amaba a Bruce Lee, sus películas, pero también a Jean Claude Van Damme. Así ­ocurrió que un buen día, se lo conté a mis padres, y entonces me llevaron a practicar karate. Luego, les dije que quería estar en la televisión, y así empecé. Me di cuenta de que mis actores preferidos, como Eddie Murphy, Martin Lawrence, los hermanos Wayans o Jim Carrey eran comediantes y hacían stand up, así que fui por ahí, ese camino.

—Además de esto, pudiste participar en varios remakes de cine y televisión. ¿Qué recuerdos tenías de ellos?

—Estuve en 21 Jump Street, con los actores Jonah Hill y Channing Tatum, que fue un éxito, y entendí que se podían hacer nuevas versiones con una gran historia y cast. Lo mismo con la serie Rush hour, de poder hacer o mezclar comedia y acción durante todas las semanas. Entonces cuando llegué a McGyver, supe que se podía hacer todo esto, de hecho, me llaman el “rey del reboot”. Asimismo, estuve en el remake animado de Harold & Kumar, que no salió al aire, pero hasta hoy es uno de los guiones más divertidos que leí en mi vida.

—Antes hablabas de Van Damme y Lee, y como sos el rey de los remakes, si tuvieras que elegir una de sus películas para reversionar, ¿cuál sería? ¿Qué preferencias llegan a tu mente?

—De Lee, podría decirte Operación Dragón, un clásico; de Van Damme, la de Street fighter, pero no sé qué tan buena era.

—Era mala…

—Entonces una buena versión de Street fighter, él hizo una película muy buena con Stallone, Los indestructibles, pero si tuviera que hacer una de Van Damme, el remake de Street fighter.

—Hablando de McGyver, ahora sí, ¿qué es lo que más te gusta de interpretar a Wilt? ¿Cuáles son tus características preferidas?

—Que es divertido e inteligente, una combinación que no se ve siempre, si es divertido, es tonto, así que acá me gusta, además cómo maneja la tecnología, los gadgets, y que trae el humor a la serie.

—El primer McGyver resolvía todo con lo poco que tenía cerca, acá la tecnología ayuda, ¿cuál de las versiones te gusta más?

—En este caso, con tanta tecnología, se muestra cómo es la vida hoy, McGyver tendría que vivir en el borde de una ciudad alejado de todo si no se la utilizara, entonces lo que se hizo fue incorporar cosas de la vida cotidiana para resolver cada caso que se le presenta.

—Soñando, atrás tuyo hay un cuadro de vos como James Bond, ¿te gustaría ser parte de la saga?

—Me encantaría estar en una de ellas, sin dudas.

—¿Tenés algún agente 007 ­preferido?

—Daniel Craig es mi favorito. En el show, muchas veces, me llaman “00-Bozer”, y por eso me hicieron el cuadro que ves en la pared.

—Entonces tal vez podamos verte en una película de 007…

—Ojalá así sea.