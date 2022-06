Drácula, una historia eterna por Pepe Cibrián

Heredero de una familia de talentos, Pepe Cibrián Campoy destinó sus cualidades hacia el teatro y la actuación. Además, ni lerdo ni perezoso, supo comenzar a producir obras en el momento exacto para convertir cada pieza en un éxito. Así sucedió con el musical titulado Drácula, cuyas reposiciones fueron un éxito.

En la actualidad, esta propuesta vuelve con todo debido a que está inmersa en una gira de despedida que tendrá presentaciones a lo largo de todo el país.

Durante una charla con diario Hoy, el realizador artístico presentó la obra que lo trae a la ciudad. Se trata del clásico Drácula, que tendrá dos funciones los días viernes 24 de junio a las 20 y el sábado 25 de junio, a las 22, en el Teatro Municipal Coliseo Podestá, ubicado en la calle 10 entre 46 y 47.

—¿Qué sensaciones te rodean ante el final de esta reposición tan exitosa? ¿Cómo vivís este cierre histórico de uno de los musicales más exitosos del país?

—Personalmente no lo vivimos aún porque falta mucho para el cierre de la gira. Considero que tras el recital de octubre, que será en el evento Movistar Arena, seguiremos un poco más. Sucede que, en todas las ciudades donde estaremos, las localidades son aclamadas y no quedan más fechas. Hemos llenado. De pronto, seguiremos el año que viene, continuará otra gira, no estamos viviéndolo como un cierre, no todavía.

—¿Cuáles de todos los relatos es el que tomás para esta puesta en escena? ¿Qué detalles tuviste en cuenta?

—En primer lugar, la historia de Drácula fue una versión muy mía. Sucede que, en el relato, este personaje recuerda a un amor de quinientos años. Sin embargo, si bien armé mi propia historia, antes tuve en cuenta a lo que sucedía con las versiones y las películas. Tuvo los personajes clásicos para mi propuesta. Luego, cuatro años después, causalmente Francis Ford Coppola hace la película, sus productores norteamericanos llegaron al país, se llevaron los videos para tener como guía. Allí se ve que hay muchos hilos en común. Esto no tiene nada de malo, pero si hubiera sido al revés, habrían dicho: “Pepe Cibrián se copió de Coppola”. Afirmo que fue al revés, me lo creo y eso es lo bueno.

—Ante este excelso proyecto, ¿qué otros momentos profesionales estás atravesando? ¿Podés brindarnos algún adelanto?

—En lo personal, me encuentro en las vísperas de un estreno que tendrá lugar en Córdoba. Este acontecimiento será para el mes de marzo próximo, se trata de una obra musical titulada Dorothy que está a cargo de un músico cordobés que es fantástico llamado Fernando Rahe. Tiene artistas maravillosos, actores, vestuaristas, músicos, todos cordobeses. La puesta en escena será en el teatro San Martín. Luego vendrá a Buenos Aires para hacer temporada. Esto lo pensé porque hay que darle la chance a cada provincia para que vengan y no que suceda al revés. Esto también es responsabilidad, también, de cada una de ellas. Sin embargo, en este caso, como lo organizo, es lo que creo que debe hacerse y así se lleva a cabo en esta realidad.

—Ante esta gira de una obra célebre, ¿por qué recomendarías al público que concurra a las funciones de despedida?

—Es un suceso mágico que una obra traspase generaciones. Las familias, las personas, los amigos vienen, y eso hace que se convierta en un clásico. Es pasión lo que sienten por este proyecto.