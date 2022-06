Milano: “Le cantamos al respeto mutuo”

Durante una charla con diario Hoy, Javier “Milano” Beresiarte y Eliana Urbina, los cantantes de la formación Milano, presentaron el show que darán esta medianoche en Pura Vida Bar, ubicado en diagonal 78 entre 8 y 61.

—¿Bajo qué circunstancias sale este disco?

—Milano: Emerge de las profundidades en las que estuvimos. Desde que comenzó la pandemia que estamos trabajando para lograr un número artístico para el después, para ahora. Un repertorio y un show, los dos, que sean divertidos, ingeniosos y disparatados.

—Eli Urbina: La grabación del disco visto en retrospectiva fue por poco una foto de esos tiempos pandémicos, todo caótico y aventurado, a fuerza del deseo de hacer, mantenerse en actividad e imaginarse haciendo, no perder la proyección.

Al principio (por lo menos para mi) parecía solo una idea loca de Milano y después así de loco todo la cosa empezó a tomar forma, volaron los archivos por Whats­App para un lado y para el otro, fuimos grabando de a uno, sorprendiéndonos a nosotros mismos.

El disco se borró y se perdió por esas cosas locas de la vida y lo grabamos todo otra vez. ¿Se entiende? Caos, deseo y aventura.

Y después la salida comenzó paulatina y prolija, con singles, para que la gente se vaya amigando con las canciones nuevas, como cuando empezamos a salir de la cuarentena también.

A fin de año hicimos un videoclip que dirigió Gonzalo López y empezamos a incluir en los shows los temas nuevos, y los tiempos se fueron acelerando, como la vida misma y ya tenemos la mitad del disco sonando en vivo y en plataformas.

—¿A qué le cantan? ¿De qué van las letras?

—M: Le cantamos al respeto mutuo, antes que nada. Lo planteamos desde aparentes relaciones sentimentales, los culebrones bizarros a los que todos estamos expuestos.

Y con muchísimo sentido del humor, porque queremos divertir, ser cómplices del oyente.

—¿Por qué deciden festejar a dueto?

—M: Caímos al mundo en el mismo mes, con 20 años de diferencia, pero en el mismo mes. Entonces, sale Mes Aniversario, marketing.

—EU: También con cierta idea de que cada show se lleve su insignia, ¿no? Que nos dé una buena excusa a ­nosotros para cumplir años, una buena excusa para armar algo diferente en el show y una buena excusa para

invitar a la gente a vernos. Bueno, sí, marketing, pero así dicho suena más lindo (risas).

—¿Qué artistas están invitados? ¿Cómo sucedió esta selección?

—M: Coda de Peligrosos Gorriones, Boya y Boris de Crema del Cielo, Francisco Formica, Lucía Cermelo, Alfredo Calvelo, Pájaro Rickard. Son los que llegarían primero si fuera una fiesta.

—EU: Es una fiesta, así que ahí están. Siempre es muy hermoso compartir esto que hacemos con artistas que admiramos y además, son amigos, o están por serlo, es como cualquier cumpleañitos, celebras alrededor y rodeado de un montón de gente. La lista inicial era larguísima, lo sigue siendo, en esta banda no se descarta nada.

—¿Qué podés contarnos de las canciones nuevas?

—M: Fue un experimento, cómo las hicimos. Cómo hicimos la banda, cómo hicimos el disco. No los tocamos juntos hasta que terminamos el disco. Es raro, pero no se nota.

—EU: Eso porque nosotros seremos tan raros como el mismísimo experimento. Pero raro también es lindo, ¿por qué no?

Siento que si bien los dos discos anteriores han encontrado su impronta en vivo en esta nueva etapa, estas ­canciones nuevas nos han ensamblado y nos encuentran sonando sólido como banda. Somos una banda. Somos Milano.

—¿Cómo los atraviesa el arte?

—M: En cuanto a que edifica cultura, es como la sangre o la savia.

—EU: Definitivamente, otorga sentido a los días. Imaginate que estamos eligiendo festejar nuestros cumpleaños haciendo un recital, nos atraviesa por completo.

—¿Por qué recomendarían al público que concurra a la función?

—M: Por diversión.

—EU: Cierto, no faltará, pero en este en particular va a pasar algo que no tiene antecedentes ni tendrá repetición. Pieza única.