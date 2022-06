Nicole Neumann, contundente: “Ya me cansé de los mitómanos”

Recién llegada del Viejo Continente, Nicole Neumann conversó con el programa Socios del espectáculo y desmintió haber tenido problemas con la producción de Los 8 escalones del millón a causa de sus constantes viajes. También hizo ­referencia a la publicación de Mica Viciconte, en la que la influencer acusa a “alguien” de bajarle marcas.

“Muy bien, gracias”, comenzó diciendo la modelo cuando el movilero le preguntó sobre el viaje. Luego de asegurar que volvería de inmediato a las grabaciones del programa, Nicole desmintió que haya existido un conflicto con la producción por sus frecuentes viajes. “No, ni idea. Siempre pasa lo mismo, pero son viajes que están estipulados y arreglados con muchísimo tiempo. Este estaba pautado hace un mes y medio”, expresó.

Tras haber sido consultada al respecto, la modelo también se refirió al posteo que la actual pareja de Fabián Cubero realizó hace pocos días atrás, en el que afirma que “alguien” le bajó contratos con algunas de las marcas que la auspiciaban. “No sé, te juro que no tengo ni idea de qué me hablan. Son cuestiones de otros que a mí no me competen. No sé qué estuvo subiendo pero la verdad que no me interesa, realmente ni idea. Ningún problema. La pasamos bárbaro, hicimos un viaje divino y no hay más que eso”, dijo, tajante.

Finalmente, explicó los motivos por los que su hija Indiana no viajó con ella. “Tenía una semana complicada de pruebas y demás, entonces se le complicaba faltar”, contó.

“Trabajo en redes desde el día uno. Por suerte no necesito bajar a nadie de trabajos porque si de algo estoy segura es cómo me manejo en el medio y a la hora de difundir o promocionar lo hago profesionalmente. Gracias a todas las marcas por confiar en mí y a las marcas que son inseguras y aceptan directivas que están fuera de lugar habla muy mal de ellas mismas. Generalmente hablo yo directo para evitar puterío. Que tengan un buen día”, escribió Viciconte en sus redes sociales sin hacer mención directa a nadie.

Mientras Mariana Brey contaba un antecedente similar, ocurrido entre la modelo y Cinthia Fernández, la periodista Karina Iavicoli la interrumpió para brindar una información de último momento. “Voy a agregar algo porque quedé sorprendida. Le escribo a Nickita (Nicole Neumann) para pedirle el recorrido de todos los países que hizo y me pone: Hola, dame un rato y me pongo a armar algo fuerte, bien power, porque ya me cansé de los mitómanos psiquiátricos”, leyó la periodista, mostrándose impresionada.