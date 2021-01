Kardashian y West, no va más

Hace algún tiempo que se viene anunciando el fin del matrimonio entre Kim Kardashian y Kanye West, una de las parejas más mediáticas del mundo. Horas y horas de programas de televisión y páginas de periódicos se llenaron haciéndose eco de los varios “capítulos” que hasta el momento han trascendido extraoficialmente sobre la disputa. Y si bien hasta ahora las partes no hablaron, algunos indicios dan la confirmación que todos están esperando.



West, por ejemplo, pasó las últimas fiestas de fin de año en solitario por pedido de Kardashian, quien agotada de los delirios de su marido, y, principalmente, el haber expuesto su intención de abortar a North, primera hija de ambos, durante su postulación a la presidencia estadounidense. En ese momento también se reveló la condición psiquiátrica del rapero, quien lanzó acusaciones contra su mujer de querer encerrarlo en un manicomio, entre otras cosas.



Lo cierto es que en las últimas horas el rumor de separación creció y habría sido Kardashian la que tramitó los papeles de divorcio. Contrató a Laura Wasser, abogada de las estrellas, quien habría llevado a la pareja a un punto en el que en breve surgirá el acuerdo de mutua parte para finalizar el matrimonio.



Los mediáticos se casaron en 2014 y se convirtieron rápidamente los preferidos por el público, quien siguió de cerca el reality Keeping Up with the Kardashians para saber mucho más de ambos.