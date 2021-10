Karina Jelinek se enojó porque la dieron por muerta

En las últimas horas, un fuerte rumor invadió a la farándula, donde se destacaba que Karina Jelinek había muerto. Pero por suerte, sólo se trató de una información falsa y la propia modelo fue quien desmintió con enojo, el hecho. Fue el periodista Ángel de Brito, quien tuvo el rol de vocero.

"Hoy antes de arrancar LAM, me escribió un colega que me dijo sobre el rumo de que Karina Jelinek había muerto. Esto estaba instalado en los periodistas de policiales. Ahí le empecé a escribir a un montón de gente que conoce a Karina", destacó.

Acto seguido, reprodujo el enojo de la modelo al enterarse del rumor: "Ella me escribió ´Hola amore ¡Buen día! Me quedé dormida ¿Qué pasó?´Ahí ya me quedé tranquilo, porque dije ´es ella´". Y agregó lo que le dijo: "´¿Es verdad que dijeron que me morí? No sé de dónde pudo haber salido ¿Por qué tanta maldad?´¨.