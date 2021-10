Marilú Marini: “Soy una persona muy curiosa”

En Nocturna, nueva película de Gonzalo Calzada, protagonizada por Pepe Soriano, Marilú Marini interpreta a su mujer, quien deberá lidiar con las idas y venidas de un hombre perdido entre recuerdos y un presente asfixiante. Diario Hoy habló con ella para saber detalles de la película.

—¿Cómo llegaste al proyecto?

—Por un llamado de Ale Narváez, productor de Gonzalo. Soy una persona muy curiosa y me intrigó la propuesta. Cuando leí el script lo que me sucedió es que me pareció interesante esa búsqueda, esa exploración por los lugares donde pasa Ulises y su historia, que es un cre­púsculo, no es negro total. Hay cosas que se adivinan, que sumergen todo en algo misterioso, pero misteriosamente humano, tan carnalmente representado por Pepe. Su trabajo es extraordinario, está dentro de él todo lo que impacta de la realidad, como pequeñas saetas, pinchazos. Y él está completamente envuelto en su memoria, con algo que siente un profundo dolor y que no pudo expresar o manifestar; haciendo que el personaje vaya a esas honduras de él mismo, en donde aparecen presencias, cosas, que no es lo real, lo inmediato, lo naturalista. Fuimos muy guiados por el guion de Gonzalo, con el deseo de quedarse en ese mundo donde lo misterioso está presente en el ser humano, eso que uno siente en uno mismo y no lo puede poner en palabras conscientes. Ese sector crepuscular es lo que me atrajo y me parece interesante de la película.

—Sobre esos crepúsculos uno elucubra ciertas hipótesis, pero no tiene muy en claro eso, ¿en el guion estaba esto presente?

—Como actores y encarnadores de la confusión o zona crepuscular, la teníamos que ver, entendiéndola someramente con la conciencia; pero después esa conciencia había que olvidarla, de una forma, para sumergirse en la confusión en la que estaban los personajes. Lo más interesante para mí, justamente, es esa confusión; porque no estás haciendo una actuación naturalista o realista, porque la realidad está como corrida, deformada. Tal vez ellos, tanto el personaje de Pepe como el mío, están con una urgencia de descifrar elementos que les están sucediendo porque ellos no tienen un control consciente de todo eso y esas situaciones los atrapan, los dejan en una situación de ansiedad, angustia, de no saber adónde ir, o por qué está sucediendo eso, ellos sienten que está movido lo que ellos conocen y han conocido. Lo que me parece más interesante es que Gonzalo nos pudo contener para que podamos recorrer la historia y no estar proyectando cosas de más sobre los personajes, justamente por ese misterio.