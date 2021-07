Karina Olga Jelinek llamó a la cigüeña

Desde hace un tiempo, Karina Olga Jelinek está abocada a su trabajo como panelista o diseñadora de prendas cápsulas, de esta manera se enfoca en su vida íntima y se alejó de los flashes. Ahora desea convertirse en mamá y dado a que no puede concebir de forma natural, comenzó a realizar los trámites para poder hacerlo a través de la subrogación de vientre en el exterior. Al respecto, expresó: “Los trámites están avanzados. Me gustaría ser mamá, es uno de mis sueños. Me gustaría tenerlo yo misma, pero no puedo por un tema personal. No quiero dar detalles porque es privado”.