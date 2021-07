“La danza está en todos lados, en cualquier cuerpo, y toda persona puede interpretarla”

Hace más de una década, Pablo Ramuzzi dejaba su ciudad natal para instalarse en La Plata, donde se formaría como realizador audiovisual. Tiempo después incursionaría como coreógrafo y director artístico.

Tras el advenimiento de la pandemia, la vida tal como la conocíamos sufrió un freno, las actividades comenzaron a transcurrir puertas adentro y se suspendieron las funciones de espectáculo como recitales, teatros, cines, entre otros. De esta manera, los artistas debieron reinventarse. Es por ello que Pablo y sus amigos decidieron gestar proyectos creativos para el universo digital.

Así lo hicieron estos buenos muchachos que imitan performances icónicas de la pantalla chica, las reversionan, las traen al presente y hoy están en boga por su majestuosa creatividad.

En diálogo con este multimedio, el artista presentó su recorrido y los proyectos en los que está inmerso.

—¿Bajo qué circunstancias se gesta este proyecto que se volvió un furor en el universo digital y no para de crecer?

—El proyecto de realizar videos imitando los movimientos de personajillos famosos y virales nace de la cuarentena. Todo comenzó con videos de coreografías icónicas de artistas pop y rock, una vez que agoté todas las posibilidades con esas performances, comencé a mirar los movimientos y comportamientos de personas que no eran bailarines o claramente no se dedicaban primariamente a eso como es el caso de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, entre otros. Así empecé a bucear en las posibilidades de movimientos que me brindaban esos cuerpos. De ahí también surge una frase que sostengo siempre que es: Todos podemos bailar. Lo cual creo, reafirmo y milito todo el tiempo. Todos los cuerpos son danzantes y pueden moverse para transmitir o contarnos algo. Sin embargo, todo se volvió “viral” con las señoras caceroleando en las marchas, Mirtha Legrand y Fabián Show. Y así este proyecto fue copando mi agenda, tratando de suplir la falta del escenario, los teatros, el aplauso del público y toda esa energía que nos nutre a los artistas del vivo.

—-¿Qué material estás trabajando en la actualidad junto a tus talentosos compañeros?

—Las performances de Mirtha Legrand junto a los Pimpinela son una fuente inagotable de videoimitaciones. Sin embargo, vamos saltando, yendo y viniendo a material que vamos encontrando y que los seguidores de Instagram también nos van enviando. Estamos trabajando con mucho material de programas de TV de los 90, que revisitados 20 años después y vistos con el background cultural de hoy en día, generan desde cringe hasta memes increíbles.

—¿Cuáles son los mensajes detrás del arte que comunican a través de estas obras digitales?

—El mensaje detrás de todo esto es comprender que todo lo que suceda en un tiempo y espacio determinado, puede comprenderse como una coreografía y que cualquier cuerpo puede realizarla. Tratar de desarmar un poco el concepto hegemónico de la danza de ­cuerpos ideales y estereotipados con movimientos que responden a cierta rítmica y género determinado. Por ejemplo, la gestualidad de Mirtha Legrand con los desplazamientos en conjunto que realiza Joaquín Galán en cada performance de Mirthanela puede ser copiado y reinterpretados para luego crear una performance nueva. No sé si soy claro, pero tampoco quiero enredarme. El mensaje primario es: la danza está en todos lados, en cualquier cuerpo y toda persona puede interpretarla.

—¿En qué otros proyectos se encuentran inmersos?

—Con Nico Marini estamos trabajando juntos en su unipersonal Impermanencia, que vuelve al teatro ahora en agosto y con Shorsh Obeaga estamos al mando de Voz en acción show choir, el primer y único show choir de la ciudad de La Plata. Se trata de un proyecto que este año está cumpliendo 7 años y que sigue creciendo.

—¿Cuál es la visión de la escena actual?

—La escena teatral actual está volviendo a ponerse de pie luego de la recesión de más de un año que tuvimos que hacer debido a la pandemia. Creo que va a costar un poco volver a convencer al espectador para que vuelva al teatro. De a poco, se va retomando la actividad y la gente comienza a darse cuenta que ir al teatro es igual o más seguro que ir a un bar donde si o si hay que quitarse el tapabocas para consumir. En el teatro ni siquiera es necesario quitarse el tapabocas en absoluto para poder disfrutar de una obra con los protocolos vigentes, obvio. También está la realidad de nuestro lado, muchos ­artistas han dejado de producir arte debido a que no era rentable hacerlo durante la ­pandemia sin público que pudiera consumirlo directamente. ¡Así que estamos en esa, volviendo a arrancar!

—¿Cómo es recepcionado tu arte en tu país y en el exterior?

—¡Las redes me permitieron llegar a un montón de gente! Los lugares donde más se consumen los videos actualmente son en La Plata, CABA, Córdoba, Rosario y Uruguay. Eso es lo lindo de las redes, que el espacio físico no es limitante. Mucha gente agradecida por las risas y el entretenimiento sobre todo en esta breve segunda ola que vivimos en abril/mayo donde tuvimos que volver a una fase 1 estricta. Mucho mensaje lindo valorando nuestro trabajo y empuje en este contexto. Por suerte y por el momento ¡no hemos cosechado ningún hater!

—¿Qué otras aristas te faltan recorrer?

—¿Cómo saber? Lo lindo del arte y de la interdisciplinariedad es eso. En mi caso estudié cine en la UNLP, luego comedia musical, luego danza y seguimos en esa. De ahí vienen todas mis herramientas para poder realizar estos videítos. Aristas por recorrer seguro me faltan muchas y ojalá que así sea porque siempre está piola que el artista esté en constante movimiento. Por el momento estoy disfrutando e investigando cómo utilizar las redes para seguir difundiendo mi trabajo, algo que no estaba en mis planes hasta que sucedió! y así vamos fluyendo...

—¿Cómo adherís a las luchas y conquistas de género?

—Adhiero siempre desde mi lugar como artista, comunicador y siempre y cuando representen una ampliación de derechos para todos. Desde Voz en acción show choir venimos bancando las luchas de la comunidad LGBTIQ+ desde que comenzó el proyecto. Rompiendo estereotipos que están instalados en la escena del show choir, como que haya pasos de baile, maquillaje y ­vestuario para hombres y para mujeres. Cada año que pasa intentamos romper un poco más con ese binarismo, de a pasos cortitos pero firmes, pero siempre, siempre: ¡Dándolo trolo!