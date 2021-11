Karol Sevilla: “El miedo es parte de todo proyecto”

Pase lo que pase es la más reciente canción que la talentosa Karol Sevilla ha presentado y que además de contar con un explosivo videoclip, ya puede escucharse en todas las plataformas. La también actriz habló en exclusiva con diario Hoy sobre sus trabajos y su serie, próxima a estrenarse en Disney+ Siempre fui yo, coprotagonizada por Pipe Bueno.

Detrás quedaron los años de patines, de canciones, de Soy Luna, para mostrar una faceta mucho más arriesgada y madura. Sevilla se abre paso en la música y si bien posee experiencia, ella misma se muestra temerosa frente a esta nueva carrera que está configurando.

Pase lo que pase fue escrita por Montana, Kenzo, Susana Cala, Mango y Nabález, y el video fue rodado en Ciudad de México, en donde además de Sevilla y Montana, los protagonistas, también está presente el tiktoker Dan Khosravi.

—Nuevo lanzamiento musical, empezaste el año con Tus besos, Desde hoy y Nadie te entiende, y ahora llega este tema que se llama Pase lo que pase. ¿Cómo surge la canción y esta colaboración con el panameño Joey Montana?

—Es algo nuevo para mí, sobre todo que la Argentina me conoce en muchas etapas, me cargó en brazos, en todos los sentidos. Esta etapa de la música es nueva, pisando este terreno en la industria de la música que es totalmente nuevo para mí, y tengo la dicha de poder compartir con estos cantantes super humildes que me apoyan y acompañan. La gente la ha recibido muy bien, Karol ya no es la niña de los patines, es una mujer, y este proceso ha sido muy lindo de pasar.

—¿Da vértigo ahora lanzarte así a algo nuevo, dejando de lado eso que conocés y adentrándote en un universo completamente diferente?

—Sí, obviamente, el miedo es parte de todo proyecto, cuando lo sentís es buenísimo, tengo la ansiedad de saber si al público nuevo de verme así, no como personaje, ya soy más grande y debe ser un shock verme así. En sí, cuando empecé este proyecto, tenía público del proyecto anterior, y al cambiar yo también, ese público se empezó a ir, se quedó el que estaba creciendo conmigo y público nuevo, me dio ganas de hacer proyectos nuevos en mi vida y la música es justamente eso para mí.

—Si bien hace tiempo que sos parte, me gustaría que me cuentes, ¿cómo vivís el fenómeno que se está dando alrededor de la música latina en todo el mundo? ¿Dónde te encontrás parada en él?

—Me estoy posicionando, poco a poco; en la actuación más o menos me defiendo.

—¿Cómo más o menos? Si protagonizaste una de las tiras más exitosas de todos los tiempos que dio vueltas por todo el mundo y aún hoy se repite…

—Bueno, estoy parada, pero ahora me estoy posicionando, entrando en este nuevo terreno, donde hay muchos cantantes ya posicionados y es difícil entrar en este terreno. Es un trabajo difícil, sacar la canción, el video, lleva mucho esfuerzo. Estoy entrando en la música y me encantaría alcanzar otros niveles, pero con lo que ya conseguí, estoy muy feliz, todo requiere mucho camino, proceso, estoy chocando, aprendiendo de los aciertos y los errores, de eso se trata todo.

—Hablando de la canción y del nombre que tiene, vos, Karol, ¿a qué le decís “pase lo que pase”?

—A la vida (risas), siempre que encaro algo digo “pase lo que pase”, y después todo depende del público, por eso hay que tirarse a la pileta sin flotadores y ver lo que pasa.

—Si bien hemos aprendido que es complicado planificar a largo plazo, me gustaría que me cuentes, ¿cómo sigue el año de trabajo?

—Este año fue un año de aprendizaje, acostumbrándonos a todo, terminamos con este sencillo, pasamos fiesta, nos relajamos un poco, en enero empezamos con sencillos, en febrero se estrena Siempre fui yo, de Disney+, pongo todo en la balanza todos los proyectos que me acercan porque la música requiere mucho esfuerzo.

—¿Actuar o cantar?

—Uy, si tengo que elegir una, desde la primera vez que actué me enamoré, así que actuar.

—Y si viene con música, mejor...

—Sí, claro, si es un proyecto cantando, un proyecto Disney, donde canto, actúo y bailo, es lo que más me apasiona.

—Yendo en esta línea, si siguieras con la música, el canto y el baile, ¿has soñado con protagonizar alguna obra de teatro musical? ¿Hay alguna que te guste? Que hayas visto y digas: “Me encantaría hacer ese personaje”...

—Durante mucho tiempo de mi infancia hice teatro musical y me encanta, es algo que amo. Me encanta estar en el teatro, me encantaría, pero en este momento no lo tengo tan pensado así, pero igual no digo nada porque si se da la oportunidad yo no digo que no, digo sí siempre.